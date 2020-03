L’Istituto Superiore di Sanità e l’Unicef Italia forniscono consigli utili per gestire al meglio la maternità in questa situazione difficile, con informazioni specifiche su gravidanza e allattamento

Il Covid-19 ha cambiato le nostre abitudini e stravolto la nostra quotidianità, ma sono tanti i messaggi positivi che, in questo scenario complesso, possono esserci d’aiuto. Anche in tempo di maternità.

L’Istituto Superiore di Sanità ha attivato una pagina Internet in continuo aggiornamento su cui si possono trovare tutte le informazioni e le ultime scoperte su Covid-19 in gravidanza, parto e allattamento. L’obiettivo dell’iniziativa è fornire indicazioni utili alla pratica clinica destinate ai professionisti sanitari che assistono la nascita. Unicef Italia, invece, promuove il programma “Insieme per l’Allattamento – Ospedali & Comunità Amici dei Bambini” per diffondere la cultura dell’allattamento e garantire a tutti i bambini una nutrizione adeguata e il miglior inizio di vita possibile.

A questo proposito riportiamo la dichiarazione di Francesco Samango, direttore di Unicef Italia:

“Partorire oggi, in piena pandemia da COVID-19 non è facile, ma dà l’opportunità di apprezzare quanto sia importante e prezioso il latte materno per tutti i bambini. Ad oggi, non ci sono evidenze di trasmissione verticale del virus, cioè finora nessuna madre ha trasmesso al figlio il virus attraverso l’utero o l’allattamento; non è stata trovata traccia del virus nel liquido amniotico, nel cordone ombelicale, nel colostro o nel latte materno. Secondo l’Istituto Superiore della Sanità se la mamma sta bene, può allattare tranquillamente; se ha qualche sintomo è opportuno che segua tutte le misure igieniche, tra cui il lavaggio delle mani e l’uso della mascherina mentre tiene il figlio in braccio e lo allatta; se sta male, è possibile che debba separarsi dal bambino, ma può comunque fornire il suo latte. Colgo l’occasione per ringraziare di cuore tutti i medici, gli infermieri, gli operatori, i virologi, i ricercatori che in maniera instancabile, giorno e notte, sono impegnati nella lotta al COVID-19, e quelli che assistano le madri e i bambini in questo drammatico periodo; un ringraziamento particolare a tutto il personale sanitario che nei 30 Ospedali riconosciuti da UNICEF e OMS “Amici dei bambini” aiuta a far nascere e a nutrire nel modo più sano migliaia di neonati italiani. Nel 2018, oltre 31.500 bambini, il 7% dei nati in Italia su un totale di 449.000, sono nati negli Ospedali ‘Amici dei bambini”.

A oggi, fanno parte della Rete Unicef 30 ospedali in Italia (dove i neonati e le loro madri beneficiano dei migliori standard di assistenza in materia di parto e allattamento), 7 Comunità riconosciute dall’UNICEF come Amici dei bambini, 4 Corsi di Laurea riconosciuti Amici dell’Allattamento e oltre 900 Baby Pit Stop, cioè spazi dedicati a tutte le famiglie in cui poter prendersi cura dei propri bambini.

