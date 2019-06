La Regione Lombardia si sta già preparando a calcolare i danni per chiedere lo stato di emergenza nazionale. In questi giorni è stata investita da un’ondata di piogge torrenziali che hanno causato frane, allagamenti, danni alle coltivazioni, chiusure di strade e soprattutto hanno portato a decidere l’evacuazione per un migliaio di persone. A Como il lago è esondato ed è stata chiusa la strada che costeggia il Lario perché invasa dall’acqua. Nel Lecchese si è temuto per la diga di Pagnona. Enel Grenn Power ha fatto una nota per assicurare che l’impianto “non ha riportato alcun malfunzionamento nè danno strutturale”.

E’ stato predisposto un piano di evacuazione per circa 800 persone e altre ancora in diversi comuni della Valsassina. Allagamenti si sono verificati a Premana, Pagnona, Primaluna dove sono esondati i tre torrenti di Valle Molinara, Valle Noci e Valle del Fus. Paura a Dervio dove solo in serata, ha fatto sapere il Viminale, le 600 persone evacuate sono rientrate nelle loro case. Le strade si sono trasformate in cascate di acqua e fango. La circolazione è stata interrotta in diverse strade e anche sulla linea ferroviaria fra Lecco e Chiavenna, in provincia di Sondrio, fra Colico e Bellano.

