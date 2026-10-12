All You Can Waste, il nuovo cortometraggio di Barricalla tra arte e sostenibilità

Un racconto per immagini sul rapporto tra consumi, rifiuti e responsabilità collettiva al motto di “We all play this game”

All You Can Waste il cortometraggio d’animazione prodotto da Barricalla e realizzato dallo studio torinese Mu Film con uno stile diretto e “senza sconti”, conduce lo spettatore all’interno di una sorta di catena di montaggio globale, nella quale eventi apparentemente casuali della vita quotidiana rivelano una profonda interconnessione.

Un’ape che entra da una finestra, un televisore rotto, un piatto di sushi e persino la produzione di api-drone diventano elementi di una storia che mette in relazione consumi, rifiuti, sfruttamento delle materie prime e trasformazioni degli ecosistemi.

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Al centro del racconto c’è anche la facilità con cui sostituiamo gli oggetti che consideriamo obsoleti senza interrogarci sulla loro destinazione, insieme alle conseguenze dello sfruttamento delle risorse e della devastazione di territori nel cosiddetto Sud del mondo. Il cortometraggio affronta inoltre il tema delle ecomafie e della necessità di garantire sistemi di smaltimento sicuri, controllati e tracciabili per i rifiuti che non possono essere reimmessi nel ciclo produttivo.

All You Can Waste segna una nuova tappa del percorso di divulgazione e trasparenza sui temi della gestione dei rifiuti e della sostenibilità, avviato da Barricalla da oltre dieci anni. Il nuovo cortometraggio segue “L’ultima Ape”, che ha ricevuto la Menzione speciale al Premio Film Impresa 2025.