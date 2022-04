Alex Zanotelli: “Servono due forti movimenti, uno per la pace e l’altro per l’ambiente”

Fra informazione con l’elmetto e spese militari in aumento, gli italiani sembrano “anestetizzati”. E chi si schiera contro le armi riceve disprezzo. A colloquio con il missionario comboniano, da sempre in difesa della giustizia sociale

Dal mensile di aprile. «Siamo sull’orlo di due abissi: l’inverno nucleare, basta un incidente e ci siamo, e l’estate incandescente, per la crisi climatica in cui stiamo precipitando e contro cui stiamo facendo troppo poco. È uno scenario drammatico: non stiamo giocando col fuoco, ci stiamo buttando la benzina sopra. Il solo pensare di inviare armi in Ucraina è davvero allucinante, in troppi continuano a non capire che cosa stiamo rischiando. In un momento storico come questo sarebbe fondamentale avere due forti movimenti, uno per la pace e l’altro per l’ambiente, capaci di lavorare insieme. È in ballo la nostra stessa vita, non abbiamo mai dovuto affrontare qualcosa del genere prima d’ora».

A parlare è Alex Zanotelli, missionario comboniano, volto storico dei movimenti italiani per la pace e per la giustizia sociale. Un prete certamente non “ortodosso”, che in questi anni ha rappresentato la più autentica coscienza cristiana del nostro Paese. Oggi, a 83 anni, resta lucido e determinato. E respinge la guerra senza mezzi termini. La Nuova Ecologia è andata a intervistarlo a Napoli, dove vive in una minuscola casa scavata nel campanile della basilica di Santa Maria della Sanità, all’indomani della prima manifestazione nazionale contro la guerra in Ucraina.

Dall’appello per la manifestazione del 5 marzo a Roma, per mediare fra le diverse sigle, sono sparite la richiesta di fermare l’invio di armi in Ucraina e la solidarietà con i pacifisti russi. È stato il canto del cigno del pacifismo italiano?

Per fortuna parecchia gente è scesa in piazza al di là delle cretinate fatte e dette, e questo è positivo. C’ero anch’io nonostante fossi arrabbiato per le polemiche che hanno preceduto il corteo. Non direi però che si sia trattato di un canto del cigno. Mi auguro, al contrario, che sia stato un nuovo inizio. A Roma ho parlato con tante persone per convincerle dell’importanza di rivedersi al più presto per trovare una piattaforma comune. Siamo rimasti quattro gatti a portare avanti questi discorsi, dobbiamo invece tornare a essere un movimento popolare come vent’anni fa. Il problema è che non veniamo percepiti alla stessa maniera, e in buona parte la colpa è nostra. Ognuno si è chiuso nel suo gruppo. Troppi personalismi, troppi legami con le istituzioni. Vanno coinvolte persone “estranee” al movimento, indipendenti. Il Paese è pieno di belle realtà, dobbiamo riuscire a metterle insieme.

Per fare che cosa?

Per fare pressioni sul governo, perché si stanno prendendo decisioni assurde. Il ministro Lorenzo Guerini ha già aggiunto oltre 3 miliardi di euro alle spese della Difesa, che ora ammontano a 26 miliardi. E il progetto, a quanto sostiene lo stesso ministro, è quello di arrivare a 38. Ma siamo pazzi? Ecco, davanti a scelte così pesa l’assenza di una rappresentanza parlamentare seria. Un movimento popolare serve anche ad avere persone che si battono dentro le istituzioni. Altrimenti non incidiamo affatto. Bisogna poi mettere sul tavolo un altro elemento: l’informazione. Fra i dieci uomini più ricchi al mondo, quattro sono giganti del web. La nostra informazione – perché è in rete che la gente si informa – è in mano a chi ha il potere economico e finanziario. E loro ci danno la loro storia. Non sarà facile costruire una contro narrazione di ciò che avviene nel mondo perché hanno una penetrazione nella testa delle persone incredibile.

Nei giornali e sui social le voci fuori dal coro, quelle di chi rifiuta di indossare l’elmetto, vengono tacciate di cinismo, se non trattate come filo russe. Sembra che essere pacifisti sia diventato un delitto.

Devo purtroppo darle ragione, oggi devi giustificare il tuo pacifismo. Chi si schiera contro la fornitura di armi all’Ucraina riceve disprezzo e insulti. Ma ragioniamo, se continuiamo ad alimentarlo il fuoco ci distruggerà tutti! Quello che dice Papa Francesco nell’enciclica “Fratelli tutti” è fondamentale: oggi con le armi nucleari, chimiche e batteriologiche non ci può più essere una guerra giusta. L’Ucraina avrebbe dovuto tentare la via della nonviolenza, come hanno fatto i finlandesi per difendersi da Hitler. Ma la nonviolenza non si improvvisa, serve una preparazione. Nelle Filippine, quando con la disobbedienza civile hanno costretto alla fuga il presidente Ferdinand Marcos, i vescovi erano stati preparati da due nonviolenti austriaci. E a loro volta i vescovi prepararono le loro diocesi. Il tempo c’era: è dal 2014 che in Ucraina la situazione non promette nulla di buono. Da parte nostra, di noi occidentali, c’è stato un errore enorme: nel 2014 è stato siglato il Protocollo di Minsk (accordo per porre fine alla guerra in Ucraina orientale raggiunto dai rappresentanti di Ucraina, Russia, Repubblica popolare di Doneck e Repubblica popolare di Lugansk, ndr) e bisognava continuare a lavorare a livello diplomatico. Se la Nato, invece di fomentare, avesse obbligato tutti a mettersi attorno a un tavolo per trovare una soluzione non saremmo al punto in cui ci troviamo ora.

Lei è stato l’ideatore della campagna “Balconi di pace”, che negli anni della guerra al terrorismo ha riempito l’Italia di bandiere arcobaleno. Il 15 febbraio 2003 nessuna piazza gridava contro la guerra in Iraq così forte come quella di Roma. Oggi c’è il deserto. Che è successo in questi anni?

Il popolo italiano negli ultimi vent’anni è stato addormentato. Un sonno senza sogni però. Arrivo a capire che uno possa non essere contro la guerra, ma quando i tuoi soldi vengono tolti dagli ospedali e dalle scuole dovrebbe scattare una reazione. Ma la gente è rimasta addormentata, anestetizzata dal benessere… Un silenzio che fa paura e riguarda l’intera società, in ogni sua forma. Ai tempi della guerra in Jugoslavia, negli anni Novanta, un vescovo come Tonino Bello ebbe uno scontro pubblico con Cossiga. Ora siamo silenti anche a livello di Chiesa. Lo stesso Papa Francesco, che reputo un profeta, non è ascoltato dai fedeli. La grande domanda è come uscirne fuori.

Ha parlato del bisogno di “grandi gesti”, proponendo una Carovana della pace a Kiev. Sulla falsariga di quella organizzata proprio da don Tonino Bello a Sarajevo. Di che cosa si tratta?

La capitale dell’Ucraina è in qualche modo una città santa per tutto il mondo ortodosso: il cristianesimo, in Russia, è arrivato via Kiev. La mia proposta è molto semplice: un gruppo di vescovi – i presidenti delle conferenze episcopali europee, per esempio, guidati da una personalità del Vaticano – deve chiedere di entrare a Santa Sofia, la chiesa madre della città, e non muoversi da lì finché non cessa il fuoco. Finché non venga trovata una soluzione. Gesti del genere sarebbero fondamentali perché più credibili. La gente non si fida più dei politici, un’azione del genere invece avrebbe la sua efficacia.

Molti osservatori legano lo sdoganamento del bellicismo nella nostra società alla “militarizzazione” vissuta nei due anni di gestione pandemica. È d’accordo con questa analisi?

Sul fatto che l’aspetto “militare” stia prendendo il sopravvento non c’è dubbio. Ma non soltanto per la pandemia. Basta vedere quello che succede da tempo nelle scuole, ormai utili solo a sfornare “mattoncini” per mandare avanti un sistema che ci sta portando alla morte. Non servono più i cittadini capaci di leggere in modo critico la realtà. La pandemia ha portato sotto i riflettori meccanismi già in moto.

Fra le immagini più terribili della guerra in Ucraina ci sono quelle dei profughi, di donne e bambini in fuga dai bombardamenti. Perché però non riusciamo a provare la stessa empatia per chi fugge da altre guerre, dalla povertà, da catastrofi ambientali?

Eh già, oggi sono gli ucraini, ieri a fuggire dalle nostre guerre erano i siriani, gli iracheni, gli afghani. È la stessa identica cosa, almeno dovrebbe essere così. Questa guerra, fra i suoi effetti collaterali, ha portato a galla tutto il razzismo di noi europei. La Polonia, spietata con i migranti africani, non ha perso un secondo ad aiutare gli ucraini. Per fortuna, ovviamente. Ma qualcosa non quadra, mi chiedo con che diritto l’Europa si dichiari la patria dei diritti umani. Non è soltanto un problema di partiti politici e di organi di informazione, ma qualcosa di molto più profondo. Restiamo quelli che hanno conquistato il mondo, che l’hanno colonizzato. Quelli convinti di detenere la civiltà, la cultura, la religione. Siamo rimasti colonialisti. Noi italiani, poi, abbiamo completamente rimosso il nostro passato coloniale, non ci abbiamo mai fatto i conti. È tabù, non se ne può parlare. E infatti non se ne parla. È questo il substrato su cui tutto il resto tiene.

Siamo arrivati alla fine di questa intervista, c’è qualcosa che le sta a cuore dire?

Il tempo che abbiamo è pochissimo, quindi bisogna muoversi immediatamente e farlo insieme. Ha ragione Papa Francesco quando dice che i grandi movimenti popolari devono forzare i governi, loro stessi prigionieri del sistema. Dall’alto non mi aspetto più nulla, ma dal basso sì. Non sarà un compito facile, serve innanzitutto unità.