“Più lento, più profondo, più lieve. Il ‘buen vivir’ secondo Alex Langer”. Si intitola così la giornata di studio, in programma il prossimo 6 marzo a Firenze, organizzata per ricordare il 25esimo anniversario della scomparsa di Alex Langer, considerato da molti il più grande ambientalista italiano del Novecento.

L’evento si terrà nella Sala Pegaso della Regione Toscana, promotrice della manifestazione insieme all’associazione Greenaccord Onlus. A un quarto di secolo dalla morte, la proposta di Langer di puntare su una radicale “conversione ecologica” fondata sul rovesciamento del motto olimpionico “Citius, Altius, Fortius” (“più veloce, più in alto, più forte”) – da trasformare in “Lentius, Profundius, Soavius” (“più lento, più profondo, più lieve”) – è ancora attuale e di ispirazione per le giovani generazioni. Come quelle che animano da oltre un anno a questa parte gli scioperi per il clima in tutto il mondo ispirati alla protesta portata avanti per prima dall’attivista svedese Greta Thunberg. Ma non solo. Perché le parole di Langer trovano anche pieno riscontro in quelle contenute nell’Enciclica “Laudato Si’” di Papa Francesco.

La giornata di studio del 6 marzo sarà aperta dai saluti istituzionali del presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, e del presidente di Greenaccord, Alfonso Cauteruccio. Sono previste due sessioni di lavoro, una al mattino e una al pomeriggio. Entrambe le sessioni sono state riconosciute valide dall’Ordine dei Giornalisti per la formazione professionale (chi vi prenderà parte, prenotandosi sulla piattaforma S.I.Ge.F, avrà riconosciuti 8 crediti).

Nella prima – ribattezzata “Lentius” e coordinata dal giornalista Mauro Banchini – interverranno, dopo la proiezione del documentario dedicato all’ecologista altoatesino da Gerd Staffler,Pinuccia Montanari del Centro di Diritto Ambientale dell’EcoistitutoReGe; Uwe Staffler, già segretario di Alex Langer al Parlamento Europeo; Massimo Bernacchini, membro del Comitato Esecutivo di Slow Food; e lo scrittore Adriano Sofri, già curatore con Edi Rabini di una “antologia langeriana” pubblicata da Sellerio nel 2015. Nella seconda – ribattezzata “Profundius ac soavius” e coordinata dalla giornalista Silvia Guidi – interverranno Ugo Fossa, monaco di Camaldoli; Maurizio Gronchi, docente di Cristologia alla Pontificia Università Urbaniana; Simone Borchi, dottore forestale; Maurizio Vanni, direttore generale del Lucca Center of Contemporary Art; Andrea Masullo, direttore scientifico di Greenaccord.