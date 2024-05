Alessia Tondo in tour con “Sita”, il primo album da solista

Tra il sussurro di Nick Drake e la cultura del Salento, tra avant-folk e ricerca vocale, l’artista pugliese debutta in concerto narrando per l’Italia il suo rito di guarigione

È iniziato il tour estivo di Alessia Tondo, tra le voci più rappresentative della nuova musica popolare pugliese. Presenta “Sita”, il suo primo album da solista, che in concerto propone soprattutto i brani del disco, interpretati a cappella, o accompagnandosi con il solo tamburo a cornice, o con la chitarra acustica e con un uso originale e raffinato della loop station. Completano la scaletta improvvisazioni e citazioni dal repertorio tradizionale. ‘Sita’ in lingua salentina è il melograno, simbolo di guarigione e rinascita, e questo concerto si propone come il suo personale rito di guarigione e rinascita in un momento di comune spaesamento, difficoltà e sofferenza.

A questa simbologia Alessia si è ispirata per immaginare un discomanifesto, un’opera in otto tracce scritte interamente da lei – con la partecipazione del violino di Mauro Durante del Canzoniere Grecanico Salentino (in Me putia bastà) e del violoncello di Redi Hasa (in Sta notte) – e caratterizzate da un’ampiezza di elementi, dall’acustico all’elettronico, tra ballate arcane, intrecci vocali antichi che grazie a loop e pattern diventano contemporanei. E Sita (Ipe Ipe Music | distr. Goodfellas | distr. digitale Artist First) raccoglie una vita più che una sequenza di canzoni. Anticipato dal singolo Aria e dal relativo videoclip che in poche ore ha raggiunto oltre 10.000 visualizzazioni, concepito e sviluppato come la sua personale narrazione di un rito di guarigione, Sita è un lavoro prezioso, intimo ma al tempo stesso universale, magico e profondo. Uno dei rari esempi in cui la cultura popolare, nello specifico quella del Salento da cui Alessia Tondo proviene, è personalizzata e trasfigurata in chiave visionaria.

Biografia dell’artista

Alessia Tondo ha iniziato a cantare a 6 anni in una formazione di musica popolare di cui facevano parte anche alcuni suoi cari. A soli 11 anni è stata poi lanciata dai Sud Sound System e a 13 anni è entrata nell’Orchestra de “La notte della Taranta” come cantante solista; qui ha collaborato con artisti straordinari come i Maestri Mauro Pagani, Ambrogio Sparagna, Ludovico Einaudi, Goran Bregovic, Giovanni Sollima, Phil Manzanera, Carmen Consoli e Raphael Gualazzi. Dal 2006 al 2011 è stata ospite molte volte dell’Orchestra Popolare Italiana diretta dal Maestro Ambrogio Sparagna, dividendo il palco con artisti come Peppe Servillo, Simone Cristicchi e Idan Raichel, e dal 2015 fa parte come interprete e autrice del Canzoniere Grecanico Salentino – gruppo pluripremiato in ambito internazionale. Ha fondato il progetto “Triace”, il cui album è stato prodotto da Elena Ledda e S’ard Music ed è l’autrice delle liriche della fortunatissima Nuvole Bianche di Ludovico Einaudi. Nel 2021 ha debuttato con questo suo primo album solista di cui firma parole e musica e col quale ha vinto il premio Loano Giovani e il premio Andrea Parodi 2022. Il tour estivo attraversa l’Italia per concludersi in autunno in Europa (Danimarca ed Estonia). Dopo la partenza da Roma il 21 aprile, toccherà Palermo l’11 maggio per approdare in Sardegna, dove sarà il 24 maggio a Santu Lussurgiu (OR), il 25 a Ittireddu (SS) e il 26 a Cagliari. A giugno proseguirà il 14 a Trani e il 21 a Napoli. In agosto sarà poi il 5 alle Alte Marche Festival e il 30 e 31 in Sicilia, rispettivamente a Monreale e Castelbuono, il 12 settembre a San Teodoro (OT) e il 19 ottobre a Castrignano dei Greci (LE). Il calendario è in aggiornamento.

Le date del tour:

24 maggio – Santu Lussurgiu (OR), Fondazione Hymnos

25 maggio – Ittireddu (SS), Chiesa Bizantina, Tyrrhenica

26 maggio – Cagliari, Porto Turistico “Su Siccu”, Vivi il mare festival

14 giugno – Trani, Trani in Onda, La Festa di Radio 3

21 giugno – Napoli, Foqus, Women in Music

5 agosto – Alte Marche Festival

30 agosto, San Martino delle Scale/Monreale (PA)

31 agosto, Castelbuono (PA)

12 settembre – San Teodoro (OT), Musicultura World Festival

19 ottobre – Castrignano dei Greci (LE) Kora – Contemporary Arts Center, Ogni Altro Suono 2024