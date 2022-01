Alessandro Modiano nominato Inviato speciale per il cambiamento climatico

L’incarico assegnato dai ministro Di Maio e Cingolani. Sarà il riferimento per la dimensione esterna delle politiche di contrasto al cambiamento climatico delle varie Amministrazioni italiane

È andata al ministro plenipotenziario Alessandro Modiano la nomina di Inviato speciale per il cambiamento climatico. L’incarico è stato assegnato dal ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, e del ministro per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Modiano svolgerà un’importante azione di raccordo tra Maeci e MiTe e sarà il riferimento per la dimensione esterna delle politiche di contrasto al cambiamento climatico delle varie Amministrazioni italiane.

“Con la nomina di un Inviato speciale per il clima, l’Italia conferma così il suo impegno nella lotta ai cambiamenti climatici e la volontà di confermare la propria leadership su uno dei temi decisivi per la sopravvivenza del nostro Pianeta così come lo conosciamo”, ha commentato il ministro Di Maio.

Per il ministro Cingolani “Questa nomina rafforza ulteriormente la leadership dell’Italia nella lotta ai cambiamenti climatici e rappresenta un ulteriore importante strumento grazie al quale il nostro Paese può affrontare l’emergenza del riscaldamento globale. In quest’ottica, la collaborazione MiTe Maeci emerge come un’opportunità straordinaria all’interno di una partita di portata mondiale”.