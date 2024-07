Alce Nero, uno sguardo consapevole alle sfide future

Persone, ambiente, Governance e un impegno serio per il proprio tessuto sociale nel nuovo bilancio di sostenibilità del marchio pioniere del biologico

Alce Nero, l’azienda che da oltre 40 anni ha fatto del biologico la propria cifra costitutiva, ha pubblicato un nuovo bilancio di sostenibilità per l’anno 2023. Un documento di quasi 250 pagine che descrive impegni e risultati dell’impresa nei vari ambiti di interesse: le caratteristiche della Governance, l’approccio pionieristico all’ambiente, le persone e le politiche di welfare, e ancora il modo distintivo di fare i prodotti e le azioni impegnate a sostenere il territorio.



Non possiamo fare a meno del cibo ma possiamo scegliere un cibo che

supporti la vita stessa. Questo è Alce Nero e il nostro è cibo che alimenta la Vita.

E’ il messaggio con cui l’azienda ha deciso di aprire una rendicontazione che percorre nuove strade per la progettazione di un modello agro-industriale che metta al centro un approccio Nature Positive e un’economia circolare che parta dalla materia prima coltivata fino alla sua espressione all’interno di un prodotto finito.

Proprio questo è l’obiettivo del progetto BON.Tà – BuONe pratiche per lo sviluppo della produTtività, sostenibilitA’ e redditività della filiera biologica La Cesenate-Alce Nero – che valorizzerà gli scarti e i sottoprodotti delle filiere agricole trasformandoli in nuovi prodotti secondari o terziari, trovando inediti utilizzi per le materie che, fino ad oggi, erano rimaste inutilizzate, contribuendo così a ridurre gli sprechi e a promuovere un’agricoltura più sostenibile.

Ma non solo, attraverso il documento l’impresa presenta per la prima volta anche Beyond Bio: un nuovo modo di valorizzare il proprio modello agricolo e di delineare un approccio evolutivo che sia “oltre il biologico” e come tale in grado di affrontare le sfide future in un contesto critico per l’intero food system.

Il modello pilota sarà l’azienda agricola Selvello (GR) di proprietà del Presidente Arturo Santini, 100% a produzione biologica, situata nella Maremma Grossetana, le cui materie prime coltivate (frutta, pomodoro, grano) vengono tutte utilizzate nei prodotti Alce Nero; un prototipo perfetto che mette in relazione natura, agricoltura, cibo e persone e vuole rappresentare un luogo di produzione sostenibile, di formazione, di ricreazione e di terapia. Alce Nero sta lavorando per rendere questo luogo un punto di incontro per tutti coloro che vorranno approfondire la visione sostenibile dell’azienda e toccare con mano la possibilità di realizzazione di un cibo buono, sano e rigenerativo. Non solo, il progetto si propone di valorizzare anche le proprie risorse naturali quali biodiversità, suolo ed acqua, studiando come esse interagiscano e si riflettano nella qualità dei prodotti finiti Alce Nero e comprendere come gli elementi della biodiversità influenzino l’agricoltura biologica al fine di ottenere prodotti agrobiodiversi ad elevato valore nutrizionale.