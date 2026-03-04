Alberi micorrizati e tartufi: uno spunto dalla Croazia

Un progetto ne esplora l’impiego nelle foreste pubbliche come strumento per coniugare stabilità ecologica e redditività

Spesso le notizie che raccontano ciò che sta avvenendo fuori dai nostri confini sono anche lo spunto per riflettere su ciò che stiamo facendo noi sugli stessi temi a scala nazionale. È proprio questo il valore delle esperienze internazionali: osservare soluzioni sperimentate altrove per capire se possano suggerire nuove direzioni anche nel contesto italiano.

Tra le iniziative più interessanti segnalate recentemente vi è un piccolo progetto avviato in Croazia che esplora l’impiego di alberi micorizzati con tartufi nelle foreste pubbliche come strumento per coniugare stabilità ecologica e redditività (delle foreste pubbliche!). L’obiettivo è duplice: da un lato rafforzare l’apparato radicale e migliorare l’adattamento delle piante alle nuove condizioni climatiche, dall’altro generare un prodotto ad alto valore commerciale capace di sostenere economicamente la gestione.

Oltre a questo progetto, in Croazia si è sviluppata negli ultimi anni anche un’interessante iniziativa privata rivolta ai raccoglitori privati: un’impresa ha utilizzato un sistema informatico che le consente di mettere rapidamente all’asta i tartufi appena raccolti, venderli nel giro di pochi minuti e organizzarne la spedizione verso oltre duecento clienti tra ristoranti e operatori commerciali distribuiti in diverse parti del mondo, fino al Giappone. Si tratta di un esempio significativo di come innovazione organizzativa e tecnologie digitali possano rafforzare la filiera commerciale di un prodotto forestale ad alto valore.

In molte regioni italiane, come ad esempio Piemonte, Toscana, Umbria e Marche, ma non solo, la tartuficoltura ha una lunga tradizione e rappresenta una risorsa economica e culturale importante. Proprio per questo il progetto croato, per quanto piccolo e ancora agli inizi, può diventare uno stimolo utile. Viene spontaneo chiedersi se una risorsa potenzialmente così rilevante non meriterebbe un piano nazionale o almeno un coordinamento stabile tra le regioni storicamente vocate alla produzione e al commercio del tartufo.

Forse proprio il settore del tartufo potrebbe diventare un ambito in cui “fare sistema” meglio di quanto accade oggi, valorizzando una risorsa che spesso resta frammentata e gestita da singoli operatori, talvolta in modo volutamente poco visibile e poco strutturato. Una strategia condivisa potrebbe contribuire non solo a sostenere i produttori e i proprietari di tartufaie, ma anche a rafforzare il ruolo della gestione forestale, che in alcune situazioni, dove le condizioni ecologiche lo consentono, potrebbe essere orientata anche alla produzione tartufigena.

Parallelamente, il settore potrebbe emergere con maggiore chiarezza anche dal punto di vista commerciale e comunicativo. Campagne mirate potrebbero promuovere il turismo gastronomico nelle aree vocate, collegando il tartufo a diverse forme di fruizione del territorio: escursionismo, educazione ambientale, conoscenza delle foreste e delle tradizioni locali. Un approccio integrato di questo tipo contribuirebbe a trasformare una risorsa spesso percepita come di nicchia in un vero motore di sviluppo territoriale.

