mercoledì 4 Marzo 2026
Biodiversità

Alberi micorrizati e tartufi: uno spunto dalla Croazia

Paolo Mori
di Paolo Mori
0
0
Un progetto ne esplora l’impiego nelle foreste pubbliche come strumento per coniugare stabilità ecologica e redditività

Spesso le notizie che raccontano ciò che sta avvenendo fuori dai nostri confini sono anche lo spunto per riflettere su ciò che stiamo facendo noi sugli stessi temi a scala nazionale. È proprio questo il valore delle esperienze internazionali: osservare soluzioni sperimentate altrove per capire se possano suggerire nuove direzioni anche nel contesto italiano.

Tra le iniziative più interessanti segnalate recentemente vi è un piccolo progetto avviato in Croazia che esplora l’impiego di alberi micorizzati con tartufi nelle foreste pubbliche come strumento per coniugare stabilità ecologica e redditività (delle foreste pubbliche!). L’obiettivo è duplice: da un lato rafforzare l’apparato radicale e migliorare l’adattamento delle piante alle nuove condizioni climatiche, dall’altro generare un prodotto ad alto valore commerciale capace di sostenere economicamente la gestione.

Oltre a questo progetto, in Croazia si è sviluppata negli ultimi anni anche un’interessante iniziativa privata rivolta ai raccoglitori privati: un’impresa ha utilizzato un sistema informatico che le consente di mettere rapidamente all’asta i tartufi appena raccolti, venderli nel giro di pochi minuti e organizzarne la spedizione verso oltre duecento clienti tra ristoranti e operatori commerciali distribuiti in diverse parti del mondo, fino al Giappone. Si tratta di un esempio significativo di come innovazione organizzativa e tecnologie digitali possano rafforzare la filiera commerciale di un prodotto forestale ad alto valore.

In molte regioni italiane, come ad esempio Piemonte, Toscana, Umbria e Marche, ma non solo, la tartuficoltura ha una lunga tradizione e rappresenta una risorsa economica e culturale importante. Proprio per questo il progetto croato, per quanto piccolo e ancora agli inizi, può diventare uno stimolo utile. Viene spontaneo chiedersi se una risorsa potenzialmente così rilevante non meriterebbe un piano nazionale o almeno un coordinamento stabile tra le regioni storicamente vocate alla produzione e al commercio del tartufo.

Forse proprio il settore del tartufo potrebbe diventare un ambito in cui “fare sistema” meglio di quanto accade oggi, valorizzando una risorsa che spesso resta frammentata e gestita da singoli operatori, talvolta in modo volutamente poco visibile e poco strutturato. Una strategia condivisa potrebbe contribuire non solo a sostenere i produttori e i proprietari di tartufaie, ma anche a rafforzare il ruolo della gestione forestale, che in alcune situazioni, dove le condizioni ecologiche lo consentono, potrebbe essere orientata anche alla produzione tartufigena.

Parallelamente, il settore potrebbe emergere con maggiore chiarezza anche dal punto di vista commerciale e comunicativo. Campagne mirate potrebbero promuovere il turismo gastronomico nelle aree vocate, collegando il tartufo a diverse forme di fruizione del territorio: escursionismo, educazione ambientale, conoscenza delle foreste e delle tradizioni locali. Un approccio integrato di questo tipo contribuirebbe a trasformare una risorsa spesso percepita come di nicchia in un vero motore di sviluppo territoriale.

Per approfondire clicca qui.

Summary
Alberi micorrizati e tartufi: uno spunto dalla Croazia
Article Name
Alberi micorrizati e tartufi: uno spunto dalla Croazia
Description
Un progetto ne esplora l’impiego nelle foreste pubbliche come strumento per coniugare stabilità ecologica e redditività
Author
Publisher Name
La Nuova Ecologia
Iscriviti alla newsletter di Nuova Ecologia
Ricevi in omaggio l'annuario 2025: Un anno di ambiente in cento notizie
A segnare gli ultimi dodici mesi è Trump, paladino del negazionismo climatico. Non fanno quasi più clamore, invece, i record negativi su caldo, eventi estremi, fusione dei ghiacciai e incendi. Oltre la cronaca c’è però l’inarrestabile crescita delle rinnovabili. Ci salverà il mercato?
Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora a

per ricevere le newsletter

ISCRIVITI

Articoli correlati

SEGUICI SUI SOCIAL

GLI ULTIMI ARTICOLI

Gli ultimi articoli

Vedi altri articoli

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

ARGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

AEGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA è una società cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 su impulso di Legambiente per la pubblicazione delle riviste di riferimento dell'associazione e l'ideazione di numerose altre iniziative ad esse collegate.

E’ nata e opera nella convinzione che l’informazione, la formazione e la comunicazione ambientali siano strumenti fondamentali nella politica dello sviluppo sostenibile.

Oltre alla prevalente attività editoriale, organizza convegni e seminari, corsi di giornalismo e di comunicazione. Alla base del lavoro svolto c’è un costante impegno alla tutela e valorizzazione di principi etici nei rapporti economici e sociali.

Editoriale la nuova ecologia

Editoriale la nuova ecologia

Cookie Policy

Aggiorna le tue preferenze sui cookie

Accessibility by WAH