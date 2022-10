Al via il progetto “ACEA goes e-bike”

Bici elettriche a pedalata assistita potranno essere utilizzate dal personale di ACEA per spostarsi in città in modo green e ad emissioni zero. Arriva “Acea Goes e-Bike – La sostenibilità ACEA viaggia anche su due ruote”, pensato in collaborazione con la società Ridemovi, azienda italiana leader in Europa nel settore della micromobilità condivisa.



Il progetto di mobilità sostenibile prevede una fase pilota in cui saranno disponibili 20 bici a pedalata assistita/elettriche utilizzabili dalla sede centrale di Piazzale Ostiense. Per facilitarne l’utilizzo, le e-bike potranno essere prenotate tramite l’app aziendale già disponibile, basterà configurare un proprio account con cui effettuare il noleggio. Saranno invece a cura di Ridemovi il recupero e la manutenzione delle biciclette.

Dopo la fase pilota il servizio sarà esteso ad altre sedi e siti operativi del Gruppo con l’obiettivo di incentivare sempre più una modalità di trasporto sostenibile. Il progetto coniuga l’impegno sulla sostenibilità, centrale nelle strategie di sviluppo di business, con l’attenzione alle proprie persone, a cui sono rivolte anche ulteriori iniziative e programmi di Welfare aziendale.

Il Gruppo Acea riconosce la centralità delle proprie persone attraverso molteplici iniziative volte a favorire l’accrescimento delle competenze, la valorizzazione del merito e la conciliazione vita lavoro, con approccio inclusivo e coerente con gli obiettivi di sostenibilità su cui fonda le proprie politiche di ingaggio e sviluppo del capitale umano.

Ad esempio a fine 2021, in collaborazione con l’Associazione no profit Susan G. Komen Italia, Acea ha dato la possibilità in alcune giornate dedicate di effettuare screening senologici, tiroidei e dermatologici, in ottica di prevenzione.

A gennaio 2022, come riconoscimento del proprio impegno, l’azienda ha ottenuto la certificazione Top Employers, risultando tra le 131 società in classifica. Nello stesso mese, il Gruppo ha significativamente migliorato la sua posizione nell’indice GEI di Bloomber (Gender Equality Index), ottenendo un punteggio di 80,67 (circa dieci punti in più rispetto al 2021), maggiore alla media del settore utility (71,21).