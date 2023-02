Appuntamento il 16 febbraio dalle 10 alle 12.30, in presenza a Milano e in streaming, con l’evento “Sinergie: creare valore con Legambiente”

Tutto pronto per il IX workshop sul volontariato aziendale di Legambiente. Giovedì 16 febbraio, dalle 10 alle 12.30, è in programma l’evento “Sinergie: creare valore con Legambiente – Tutto può cambiare: il cambiamento è nelle nostre mani”, a cui sarà possibile partecipare collegandosi on line alla piattaforma Teams, oppure in presenza a Milano a “La Stecca 3.0”, in via Gaetano De Castillia 26.

L’evento sarà aperto dai saluti del direttore generale di Legambiente Giorgio Zampetti, ai quali farà seguito la sezione tenuta da Ida La Camera, responsabile nazionale del volontariato aziendale, durante la quale saranno presentati sia i risultati delle attività svolte nel 2022, sia le nuove proposte progettuali per il 2023. Seguiranno gli interventi di esperti del settore della comunicazione e della responsabilità sociale d’impresa che creeranno il contesto per la narrazione dai territori, cuore del programma del workshop. Un gruppo di aziende, introdotte dai responsabili regionali di Legambiente, riporteranno il valore delle esperienze svolte con l’associazione. A fine evento, l’esperto in comunicazione e csr Riccardo Taverna presenterà in esclusiva i dati dello studio “L’identità dell’azienda umana”. I lavori saranno moderati da Iris Corberi, direttrice dalla rivista BioEcoGeo.

Come partecipare

Per confermare la partecipazione e per seguire l’evento on-line è necessario iscriversi qui. Per informazioni si può contattare il numero 338 3052045 o scrivere una email a volontariatoaziendale@legambiente.it