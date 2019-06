L’Economia civile nasce nel pensiero economico e sociale che affonda le sue radici nell’Umanesimo civile del Quattrocento. Ma da ormai più di 10 anni essa torna sempre più centrale nelle riflessioni sulla società attuale. Per questo il Dipartimento di Scienze Politiche e internazionali (Dispi) insieme a Legambiente ha dato avvio ad un corso post laurea in Economia civile e Innovazione: si terrà nella sede della Fondazione del Polo Universitario Grossetano dal 16 al 20 luglio

Obiettivo generale del corso è quello di contribuire all’acquisizione da parte di studenti universitari, ma anche operatori sociali, imprenditori sociali, amministratori di quelle teorie e metodi innovativi, appartenenti al paradigma dell’Economia civile, che possano contribuire all’agire in pratiche di sviluppo locale.

L’Economia civile propone infatti una visione del mercato come luogo civile al pari degli altri, come un momento della sfera pubblica, che se concepito e vissuto come luogo aperto, contribuisce alla costruzione della civita. Per questo l’Economia civile è soprattutto una pratica di contesto, diventando per ciascun territorio un Laboratorio permanente dove il capitale sociale è l’elemento generativo decisivo. Il corso di formazione sull’Economia civile e innovazione civica si colloca in questa cornice e affronta e approfondisce le sfide, i modelli di riferimento e i processi apportati dall’innovazione pubblica, dall’economia responsabile, dai principi dello sviluppo sostenibile e dal welfare generativo nella costruzione di territori.

In particolare il corso farà riferimento anche alle novità introdotte dalla recente riforma del terzo settore, attore cruciale nei percorsi sul territorio dell’economia civile.

Il corso si svolgerà, inoltre, presso la sede della Fondazione del Polo Universitario Grossetano In particolare il corso approfondisce 6 livelli dell’operare civile, (moduli): 1 – Fondamenti e contesto 2 – Il territorio 3- Gli attori 4 – I temi 5 – Gli strumenti per lo sviluppo 6 – Le pratiche.

info: l.barucca@legambiente.it

