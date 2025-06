Al via “Fattore biometano”: la nuova campagna di Legambiente

Protagoniste: Lombardia, Puglia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia. Incontri pubblici ed eventi per cittadini, agricoltori, allevatori, amministrazioni pubbliche e studenti, contrastando le fake news sulla tecnologia della digestione anaerobica della materia organica

Il biometano rappresenta una risorsa strategica per la transizione ecologica e la lotta alla crisi climatica (pdf) , in particolare quello prodotto dalla filiera agricola attraverso il recupero di scarti organici e reflui zootecnici, che permette di rafforzare l’economia circolare in agricoltura, ridurre le emissioni e valorizzare le risorse del territorio. Il prossimo anno sarà determinante per l’Italia dal momento che il PNRR ha assegnato le risorse per la realizzazione di 680 interventi in 18 regioni, di cui ben il 94% per la produzione di biogas e successivo upgrading a biometano da fonte agricola, con una produzione totale prevista di circa 2,2 miliardi di standard metri cubi all’anno.

Lo ribadisce Legambiente che dà il via ufficiale alla nuova campagna nazionale informativa “Fattore Biometano – Moltiplichiamo i benefici per il clima e l’agricoltura”, con partner principale FemoGas, partner A2A e sostenitori AB e Arpinge e con la collaborazione tecnico scientifica del dipartimento DAFNAE dell’università di Padova. L’obiettivo della campagna è favorire l’educazione e la sensibilizzazione sulla tecnologia della digestione anaerobica della materia organica per la produzione di biometano, fornendo strumenti e informazioni corrette e scientificamente attendibili per contrastare le fake news e i pregiudizi sul tema.

Protagoniste cinque regioni italiane: si partirà a giugno in Lombardia e Puglia, proseguendo a settembre in Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia. Previsti incontri pubblici con amministratori locali, cittadini, allevatori e agricoltori ed eventi di formazione nelle scuole primarie e secondarie per porre l’attenzione sulle potenzialità di produzione di biometano. L’iniziativa si concluderà con la pubblicazione di un report nazionale, arricchito da schede di approfondimento sulle regioni focus e da una sezione dedicata ai progetti e alle esperienze più virtuose. Secondo Legambiente, l’Italia, sfruttando l’occasione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) deve accelerare il passo e colmare il deficit impiantistico sulla digestione anaerobica, puntando sulla costruzione di impianti “fatti bene” rispettosi dell’ambiente, del territorio e delle comunità locali. Solo così potrà centrare l’obiettivo stabilito dal PNIEC di produrre circa 5 miliardi di metri cubi di biometano entro il 2030, in linea con le indicazioni europee.

“Con la nostra nuova campagna – dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente – vogliamo accompagnare la realizzazione di impianti per la produzione di biometano agricolo fatti bene, perché sempre di più questa fonte di energia rinnovabile rappresenti una risorsa strategica per il clima, l’agricoltura e i territori, recuperando e trasformando scarti e residui in energia pulita. I prossimi mesi saranno determinanti, per non perdere l’occasione data dalle risorse del PNRR assegnate per la realizzazione di 680 interventi su tutto il territorio nazionale. È fondamentale affrontare questa sfida strategica con trasparenza e informazione, coinvolgendo cittadini, agricoltori, amministrazioni nazionali, regionali e locali, per andare avanti in maniera spedita, garantendo al tempo stesso la realizzazione di impianti ben fatti e inseriti nel contesto territoriale in cui opereranno”.

“Chiediamo che l’Italia acceleri sullo sviluppo degli impianti – aggiunge Luigi Lazzaro, responsabile innovazione industriale di Legambiente -, ma solo nel rispetto di rigorosi criteri ambientali, tecnici e sociali. Servono politiche agricole coerenti, che valorizzino le filiere locali, incentivino l’uso di scarti e sottoprodotti, e investano in ricerca e innovazione per garantire impianti sempre più efficienti e sostenibili. Promuovere il biometano attraverso una gestione attenta, partecipata e ben pianificata significa favorire l’accettazione da parte delle comunità, rafforzare l’economia locale e contribuire in modo concreto agli obiettivi climatici ed energetici fissati dall’Unione Europea”.

I 7 criteri per un “biometano fatto bene” secondo Legambiente:

1) Dieta sostenibile degli impianti: il biometano va prodotto utilizzando scarti agroalimentari, deiezioni animali, residui agricoli e sottoprodotti. No assoluto alle coltivazioni dedicate e all’intensificazione zootecnica.

2) Localizzazione coerente con il territorio: gli impianti devono sorgere dove esiste disponibilità di materia prima in loco, in stretto rapporto con le aziende agricole del territorio, entro un raggio massimo di 20-50 km.

3) Partecipazione e trasparenza: ogni impianto deve essere progettato con la comunità locale, garantendo informazione, controllo pubblico e percorsi educativi e partecipativi.

4) Gestione efficiente e controllata: l’impianto deve prevenire odori e perdite, adottare tecnologie avanzate e garantire la tracciabilità e la certificazione del biometano prodotto, come previsto dalla normativa.

5) Digestato gestito in modo agronomicamente sostenibile: il sottoprodotto solido e liquido dell’impianto va restituito ai suoli in modo controllato e utile, evitando dispersioni e impatti negativi, migliorando la fertilità dei terreni.

6) Recupero di CO₂ e azoto: l’upgrading del biometano deve includere l’estrazione della CO₂ per usi industriali e del contenuto azotato per la produzione di fertilizzanti naturali.

7) Innovazione e tecnologie migliori (BAT): ogni impianto deve investire costantemente in ricerca e innovazione, adottando le Migliori Tecnologie Disponibili per minimizzare gli impatti ambientali.

Biometano in Italia: i numeri e i vantaggi

L’immesso in rete di biometano in Italia continua a crescere, raggiungendo, come riportato nel Piano nazionale integrato per l’energia e clima, nel 2023 i 300 milioni di metri cubi. Con un aumento importante che riguarda la produzione di biometano da filiera e scarti agricoli e reflui zootecnici, passata dai 99 milioni di metri cubi del 2020 ai 300 milioni di metri cubi del 2023. Molteplici i vantaggi di un sistema efficiente di digestione anaerobica: produce energia rinnovabile, riducendo la dipendenza dalle fossili; aiuta a decarbonizzare e a ridurre gli impatti dell’agroalimentare italiano – garantendo resilienza e la competitività delle aziende agricole italiane – trasformando in un’ottica di circolarità reflui zootecnici e residui da problema a risorse preziose, riducendo il ricorso ai fertilizzanti chimici e favorendo l’introduzione di pratiche innovative come l’agricoltura conservativa e la precision farming. Contribuisce, inoltre, anche a rigenerare i suoli italiani, oggi impoveriti: secondo l’ultimo rapporto sulla salute del suolo in Italia di Re Soil Foundation il 68% delle aree agricole ha perso oltre il 60% del carbonio organico originario, minacciando la produttività, la biodiversità e la capacità dei suoli di trattenere CO₂.

Stefano Svegliado, amministratore delegato di FemoGas: “Il Gruppo FemoGas produce energia rinnovabile e fertilizzante organico nei suoi impianti di biometano “fatto bene” alimentati da matrice agricola, ed è un’azienda all’avanguardia sia dal punto di vista tecnologico sia da quello della sostenibilità, in primo luogo ambientale e sociale. Promuoviamo e sosteniamo perciò la comunicazione di valore su questi temi perché riteniamo che solo l’educazione delle giovani generazioni e l’informazione corretta verso tutti i cittadini favoriscono il senso critico, vincono i pregiudizi, diffondono consapevolezza e, in una parola, fanno progredire la civiltà”.

