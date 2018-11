Da Legambiente arrivano i complimenti alla film maker e socia dell’associazione ambientalista Anna Kauber. Il suo documentario ‘In questo mondo’, incentrato sulle esperienze e i punti di vista delle donne pastore, è sbarcato al Torino Film Festival.

Alla kermesse cinematografica, che si concluderà il primo dicembre, il documentario della Kauber è stato proiettato per la prima volta in assoluto. Un lavoro lungo e complesso che ha visto l’autrice impegnata in anni di ricerca e migliaia di chilometri macinati in tutte le aree rurali d’Italia per le riprese ed interviste alle sue testimoni, oltre un centinaio.

La gran parte del viaggio di ricerca è stata autofinanziata. In seguito, con una campagna di crowfunding, è stato effettuato il lavoro di montaggio, a opera di Esmeralda Calabria, e di post-produzione, grazie all’impegno di Solares Fondazione delle Arti che ha deciso di produrre il film con Anna e AKI Film in co-produzione.

Con questo lavoro Anna Kauber ha voluto dare voce a un mondo di nicchia, dimenticato, ma ancora fondamentale per la memoria storica che rappresenta e per la testimonianza di chi caparbiamente vuole rimanere a guadagnarsi da vivere nelle nostre montagne. A Torino sono arrivate per la proiezione anche alcune delle ‘sue’ pastore, provenienti Toscana, Calabria, Lazio, Campania, Umbria. Donne che in alcuni casi, per la prima volta, hanno intrapreso un viaggio così lungo per l’onore di vedersi ritratte dal documentario di Anna.

