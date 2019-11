Le buone pratiche non mancano. Ma per mettere in campo un vero cambiamento ecologico, sociale ed economico servono risorse. Per reperirle, secondo l’associazione, vanno spostati gli oneri fiscali dal lavoro al prelievo di materie prime. E cancellati i sussidi alle fonti fossili

In apertura dei lavori del suo XI congresso nazionale, Legambiente apre un focus sulle imprese green e sul comparto dell’economia civile. L’associazione ambientalista ricorda tutte quelle imprese agroalimentari che in Italia si riconvertono verso produzioni biologiche e di qualità, riducendo l’uso di fitofarmaci, plastica e acqua. Gli allevatori che fanno a meno di gabbie e antibiotici, puntando sul benessere animale per venire incontro alla richiesta crescente di cibo sano, equo e pulito. Chi non abbandona territori difficili ma al contrario continua a presidiarli, come le cooperative sociali di Libera Terra, che rendono di nuovo produttivi i beni confiscati alle mafie. Le aziende attive nelle aree terremotate del Centro Italia, guidate soprattutto da giovani, che Legambiente sta aiutando per favorire il percorso di rinascita economica e sociale di quei territori. E ancora chi promuove quel turismo di qualità che vede nel patrimonio ambientale, naturalistico e culturale una chiave di sviluppo locale, puntando su prodotti sostenibili e responsabili e sull’accessibilità di strutture e servizi.

In questo processo di riconversione dell’economia si aggiunge una trasformazione del sistema produttivo verso l’economia civile, liberato dal totem della massimizzazione del profitto e capace di generare benefici ambientali e sociali, di cui bisogna favorire l’accelerazione. E che sarà possibile solo costruendo relazioni e azioni comuni sia con la parte più avanzata del mondo imprenditoriale del Paese sia con la finanza etica, che sceglie di non investire nelle fonti fossili e nella produzione e commercializzazione di armi.

Oltre a politiche lungimiranti e a una strategia sociale e ambientale che tenga conto anche delle periferie e dei territori marginali, Legambiente sottolinea che per mettere in campo un serio ed efficace cambiamento ecologico, sociale ed economico servono risorse economiche e nuovi investimenti. Risorse che esistono già nel bilancio dello Stato. Basterebbe spostare gli oneri fiscali dal lavoro al prelievo di materie prime, partendo dal settore delle acque minerali e da quello delle cave, e soprattutto cancellare i sussidi, diretti e indiretti, alle fonti fossili e inquinanti, pari a quasi 19 miliardi di euro. Sussidi dannosi sotto il profilo ambientale che riguardano settori strategici come trasporti, industria ed energia e che devono trasformarsi in investimenti in innovazione a vantaggio delle imprese e delle famiglie e delle fasce più vulnerabili della popolazione.