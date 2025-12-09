martedì 9 Dicembre 2025
Biodiversità

Alberi, come l’Ai può aiutare a identificarli

Redazione
di Redazione
0
0
alberi
Presentata in Vietnam Vn-WoodID, applicazione che consente di riconoscere una specie a partire da una foto della sezione trasversale del legno. I controlli e la tracciabilità lungo le filiere ne potrebbero trarre notevoli benefici. Anche in Italia

di PAOLO MORI*

In Vietnam è stato presentato Vn-WoodID, un nuovo strumento basato sull’intelligenza artificiale che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui vengono identificate le specie legnose. L’applicazione consente di riconoscere una specie a partire da una semplice foto della sezione trasversale del legno. Il sistema raggiunge un’accuratezza fino al 98,6% e tempi di risposta inferiori al secondo.

Il sistema utilizza un modello di deep learning addestrato su quasi 3.000 campioni e supportato da un database che comprende circa 260 specie, incluse quelle tutelate dalla Convenzione CITES e altre frequentemente coinvolte nei traffici illegali. Tra gli elementi distintivi c’è la possibilità di operare offline, una caratteristica che rende Vn-WoodID particolarmente idoneo per dogane, guardie forestali e operatori impegnati in attività di controllo in cantieri posti in aree remote.

La tecnologia si basa su risultati scientifici recenti: uno studio pubblicato nell’agosto 2025 ha dimostrato che modelli di rete neurale “leggeri”, come ShuffleNetV2, sono in grado di identificare dieci specie legnose vietnamite con un’accuratezza del 99,29%, confermandone l’efficacia anche su dispositivi mobili. L’articolo che descrive lo studio è open source.

L’obiettivo dichiarato è rendere più rapida e accessibile l’identificazione delle specie legnose, riducendo la dipendenza dai laboratori e aumentando la frequenza e l’efficacia dei controlli sul campo. Rimangono tuttavia alcune sfide aperte, come l’ampliamento del database e la gestione delle specie meno rappresentate, ma la tecnologia risulta già tecnicamente implementabile e scalabile.

Per queste ragioni, l’esperienza vietnamita suscita un forte interesse anche per il contesto italiano. Una soluzione di questo tipo potrebbe infatti essere studiata, adattata e integrata nelle attività di verifica del settore nazionale, coinvolgendo operatori del legno, enti di controllo e laboratori specializzati, e offrendo così un supporto avanzato e immediato per l’identificazione delle specie legnose commercializzate in Italia. I controlli e la tracciabilità lungo le filiere ne potrebbero trarre notevoli benefici.

* Sherwood  – Foreste ed Alberi oggi

Summary
Alberi, come l’Ai può aiutare a identificarli
Article Name
Alberi, come l’Ai può aiutare a identificarli
Description
Presentata in Vietnam Vn-WoodID, applicazione che consente di riconoscere una specie a partire da una foto della sezione trasversale del legno. I controlli e la tracciabilità lungo le filiere ne potrebbero trarre notevoli benefici. Anche in Italia
Author
Publisher Name
La Nuova Ecologia
Publisher Logo
Iscriviti alla newsletter di Nuova Ecologia
Riceverai in omaggio la raccolta degli scritti di Alex Langer
“In ricordo di un caro amico” raccoglie i migliori articoli di Alex Langer per Nuova Ecologia. A 30 anni dalla sua scomparsa, un gesto per ricordare un militante, un costruttore di ponti, un pensatore scomodo e necessario.
Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora a

per ricevere le newsletter

ISCRIVITI

Articoli correlati

SEGUICI SUI SOCIAL

GLI ULTIMI ARTICOLI

Gli ultimi articoli

Vedi altri articoli

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

ARGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

AEGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA è una società cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 su impulso di Legambiente per la pubblicazione delle riviste di riferimento dell'associazione e l'ideazione di numerose altre iniziative ad esse collegate.

E’ nata e opera nella convinzione che l’informazione, la formazione e la comunicazione ambientali siano strumenti fondamentali nella politica dello sviluppo sostenibile.

Oltre alla prevalente attività editoriale, organizza convegni e seminari, corsi di giornalismo e di comunicazione. Alla base del lavoro svolto c’è un costante impegno alla tutela e valorizzazione di principi etici nei rapporti economici e sociali.

Editoriale la nuova ecologia

Editoriale la nuova ecologia

Cookie Policy

Aggiorna le tue preferenze sui cookie

Accessibility by WAH