Il 20 e 21 febbraio due giornate di studio su agroecologia e Mediterraneo. Ce le racconta Maurizio Agostino, presidente di Agricoltura Biologica Calabria

di MARIA PIA TUCCI

«L’agroecologia è una visione nuova per l’agricoltura, che si contrappone al modello di “sviluppo” agricolo industriale. Ed è basata su un assunto fondamentale, avvicinare i sistemi produttivi agricoli agli ecosistemi naturali che abiterebbero lo stesso territorio in condizioni naturali. Per questo richiede equilibrio (potremmo parlare anche di giustizia) nelle relazioni fra gli esseri umani e fra questi e gli altri esseri viventi».

Maurizio Agostino è agronomo specializzato e certificatore biologico, presidente di Agricoltura Biologica Calabria (ABC) e coordinatore della rete di Rete Humus. E di agroecologia nelle aree mediterranee, innovazione tecnologica, rigenerazione dei cicli biologici e dei servizi ecologici, giustizia delle relazioni sociali ed economiche, buone pratiche agro ecologiche si parlerà in un doppio appuntamento organizzato dall’Associazione Agricoltura Biologica Calabria e da UPBio il 20 febbraio a Reggio Calabria e il 21 a Messina. Sulle rive dello Stretto che unisce Calabria e Sicilia si incontreranno importanti rappresentati e studiosi di network nazionali e regionali da Rete Humus all’Associazione Italiana di Agroecologia (AIDA) al Coordinamento Agroecologia Sicilia e accademici di tre Università, la Mediterranea, l’UNICAL e l’Università di Messina. Un dibattito allargato e condiviso che apre scenari su temi portanti che riguardano da vicino i cambiamenti in agricoltura ed ecologia con particolare riferimento al Mediterraneo italiano. E con Maurizio Agostino abbiamo l’occasione di approfondire la missione e la visione dell’agroecologia, delle sue potenzialità e dello stato dell’ arte.

L’agroecologia è un cammino nuovo per la Calabria e la Sicilia?

In Calabria e in Sicilia, e se ci aggiungiamo anche la Puglia, sono presenti oltre 1,6 milioni di ettari di superficie agricola biologica, dei 2,4 milioni di ettari di colture biologiche in Italia. In queste tre regioni circa un terzo delle superfici agricole sono state quindi bonificate da concimi, antiparassitari e diserbanti chimici di sintesi, che sono dei veri e propri veleni per tutti gli esseri viventi. Questa bonifica può anche non bastare, al fine di rendere davvero sostenibili e durevoli i nostri sistemi produttivi agricoli. Serve capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e di produzione durevole di prodotti e servizi per le popolazioni locali e i mercati nazionali ed esteri. Ebbene l’agroecologica indica la strada. Pensiamo ad esempio alle pratiche agroforestali per l’introduzione di biodiversità, alla ricostituzione degli ecosistemi naturali dei territori agricoli, alla tutela delle varietà locali e a un miglioramento genetico aderente alle specificità dei territori agricoli, alla difesa dagli ogm (vecchi e nuovi che siano), al superamento degli allevamenti industriali a favore di sistemi agrozooforestali resilienti e a basso impatto energetico…

Agroecologia e Mediterraneo. Come possono cambiare gli scenari?

In primo luogo l’agroecologia rappresenta un principio di pace, fra tutti gli esseri viventi, a partire dagli esseri umani. Oggi abbiamo un Mediterraneo drammaticamente caratterizzato da guerre atroci e distruttive e dalle lacerazioni della povertà in Africa e Asia, che generano i grandi fenomeni migratori del nostro tempo. L’agroecologia porta quindi un messaggio di pacificazione, basato sul rispetto della dignità di ogni forma vivente. Allo stesso tempo la transizione agroecologica pone le basi a sistemi produttivi agricoli che diano risposte alimentari, economiche, sociali, culturali adeguate alle esigenze delle popolazioni nei loro contesti locali. La prospettiva agroecologica si compone di tre momenti fra di essi interdipendenti. In primo luogo agroecologia è studio, ricerca scientifica e sperimentazione partecipata fra mondo della ricerca, tecnici, produttori e anche cittadini. Di conseguenza è anche pratica agrozootecnica reale di cambiamento degli agrosistemi. Infine, ma non per importanza, l’agroecologia è movimento di partecipazione sociale al cambiamento ecologico e solidale dei territori agricoli. Questi presupposti rappresentano grandi opportunità per i contesti agricoli delle aree mediterranee, caratterizzate da territori agricoli dall’alto valore ambientale, naturale e paesaggistico.

Connessioni socio-economiche e agroecologia. Come si ripensa anche alla ruralità e al paesaggio?

Le recenti proteste degli agricoltori europei hanno messo in luce una durissima verità, a dire il vero già messa in luce dal movimento agrobiologico, cioè che il modello agricolo industriale è insostenibile dal punto di vista economico, ambientale, sociale e salutistico. L’agroecologia è l’unica risposta possibile oggi, perché è il governo responsabile e partecipato dei territori agricoli, per la rigenerazione degli ecosistemi, delle relazioni umane e delle possibilità economiche per i produttori e anche per i cittadini.

Se ne parla in due giornate studio sulle sponde dello Stretto. Quali i temi più importanti sul tavolo?

Il 20 e il 21 febbraio prossimi a Reggio e Messina si riuniscono importanti organizzazioni italiane e regionali dell’agroecologia ed esperti di tre università della Calabria e della Sicilia. Il tema che sarà affrontato riguarda le innovazioni scientifiche che occorrono per rendere concreto e sostenibile il cambiamento agroecologico delle coltivazioni e degli allevamenti tipici dei territori meridionali. Territori oggi alle prese con gli eccessi del cambiamento climatico, che oscilla drammaticamente fra siccità e alluvioni estreme. Servono soluzioni praticabili per trasformare i nostri sistemi produttivi agricoli in agroecosistemi resilienti e realmente sostenibili. Così ad esempio la rigenerazione della fertilità organica dei suoli, il miglioramento genetico delle colture, che partendo dalla tutela della biodiversità agricola metta a disposizione anche varietà innovative, alternative alla logica degli OGM, l’adozione di buone pratiche sociali rispettose della dignità umana e dal grande valore inclusivo per i diversi soggetti che abitano o aspirano ad abitare i territori agricoli.



I due seminari sono organizzati in vista del primo Congresso di Agroecologia del Mediterraneo che si terrà dal 9 al 12 giugno 2025 ad Agrigento, sono rivolti a tutti e in particolare agli operatori del mondo agricolo- biologico e sono un primo tassello del più ampio progetto NaturBio promosso dall’Unione dei Produttori Biologici e Biodinamici (UPBio) nell’ambito del bando MASAF a sostegno dell’agricoltura biologica. Le sessioni di Reggio Calabria si svolgeranno nell’Aula seminari Saverio Nesci, del Dipartimento Agraria dell’Università Mediterranea dalle ore 14 di giovedì 20 febbraio, la giornata Messinese nell’Aula 1 del Dipartimento Scienze Veterinarie Università di Messina, Polo Universitario dell’Annunziata a partire dalle ore 9 di venerdì 21.