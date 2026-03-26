Alla fiera Key Energy 2026 la partecipazione di pubblico e imprese ha dimostrato che l’agrivoltaico sta diventando una delle frontiere più interessanti della transizione energetica europea

Dal 4 al 6 marzo, a Rimini, la fiera Key – The Energy transition Expo 2026 ha confermato ciò che da tempo si percepisce nel mondo dell’energia e dell’agricoltura: la transizione ecologica non è più un orizzonte teorico ma un processo economico, industriale e sociale già in corso. Con oltre mille espositori provenienti da una trentina di Paesi e una crescita delle presenze internazionali, la manifestazione si è consolidata come uno dei principali appuntamenti europei dedicati alle energie rinnovabili, alle tecnologie per la decarbonizzazione e all’efficienza energetica.

Vedere, in tal senso, la crescita della fiera, che in pochissimo tempo ha riempito i padiglioni di spazi espositivi e ha registrato un aumento esponenziale sia dei convegni e degli approfondimenti specifici sia dei visitatori che affollavano tutte le aree, ci rassicura sulla crescita di un settore sempre più importante e strategico per il nostro Paese e per il Pianeta. Nel contesto mondiale sempre più aggravato dai venti di guerra, fortemente correlati alle questioni energetiche, diventa sempre più urgente e necessario un cambio di passo decisivo che segni l’abbandono dei combustibili fossili a vantaggio di un sistema energetico che ponga davvero al centro le energie alternative.

In questo contesto, uno dei temi che più ha attirato l’attenzione di imprese, investitori e istituzioni è stato senza dubbio l’agrivoltaico. Non si tratta più di una tecnologia emergente o di una nicchia sperimentale: ciò che si respirava nei padiglioni della fiera era la sensazione di trovarsi di fronte a un vero e proprio salto di scala. L’agrivoltaico sta diventando una delle frontiere più interessanti della transizione energetica europea, perché consente di tenere insieme due esigenze che per troppo tempo sono state percepite come contrapposte: la produzione di energia rinnovabile e la tutela del suolo agricolo.

A Rimini si è avuto un quadro molto chiaro di questo cambio di passo. Aziende energetiche, imprese agricole, società di ingegneria, fondi di investimento, università e centri di ricerca stanno convergendo su un terreno comune: sviluppare modelli energetici integrati capaci di produrre energia pulita senza sottrarre terreno alla produzione agricola. L’agrivoltaico, infatti, non significa coprire i campi di pannelli, ma progettare sistemi che permettano la convivenza tra colture e produzione energetica, grazie a strutture sopraelevate, sistemi di monitoraggio agronomico e tecnologie sempre più sofisticate, pienamente funzionali all’attività agricola.

È anche per questo che il settore sta attirando investimenti crescenti. Da una parte perché rappresenta una risposta quanto mai necessaria alle politiche climatiche europee e agli obiettivi di riduzione delle emissioni. L’interesse è alimentato anche da fattori economici molto concreti: il calo dei costi del fotovoltaico, l’innovazione tecnologica e la crescente domanda di energia pulita da parte di industrie e territori. A Key 2026 si è parlato molto anche di nuovi strumenti finanziari, di partnership industriali e di modelli di investimento capaci di sostenere lo sviluppo delle rinnovabili su larga scala.

L’agrivoltaico rappresenta dunque un punto di incontro tra politiche climatiche e sviluppo rurale. Per l’agricoltura può significare nuove opportunità economiche, integrazione del reddito, maggiore resilienza ai cambiamenti climatici e possibilità di innovazione tecnologica. Per il sistema energetico rappresenta invece una strada concreta per accelerare la diffusione delle rinnovabili e favorire processi di integrazione positiva con il settore primario.

Naturalmente, come spesso accade nelle fasi di forte espansione, il boom di interesse porta con sé anche interrogativi e criticità. La crescita del settore dovrà essere accompagnata da regole chiare, pianificazione territoriale e criteri ambientali rigorosi.

È fondamentale evitare modelli speculativi o installazioni che compromettano il paesaggio e la qualità delle produzioni agricole. L’agrivoltaico deve restare fedele alla sua missione originaria: integrare energia e agricoltura, non sostituire l’una con l’altra.

I progetti ben progettati possono senza dubbio ridurre l’evapotraspirazione e l’utilizzo dell’acqua per le singole colture, minimizzare gli impatti negativi legati ai cambiamenti climatici e favorire modelli agroecologici, incrementare la meccanizzazione e sostenere pratiche agricole più innovative. Per questo il ruolo delle istituzioni e delle associazioni agricole è decisivo. Servono politiche pubbliche capaci di orientare lo sviluppo del settore verso progetti di alta qualità realmente sostenibili, che garantiscano benefici ambientali, agronomici, economici e sociali ai territori.

La sfida non è soltanto installare nuovi impianti, ma costruire un modello energetico diffuso e partecipato, funzionale al nostro modello agricolo e compatibile con la tutela del paesaggio e della biodiversità. La sensazione che si porta via da Key2026 è che l’agrivoltaico stia entrando in una nuova fase. Dopo anni di sperimentazione, si sta aprendo una stagione industriale fatta di progetti concreti, investimenti importanti e una crescente maturità tecnologica.

Nel corso della fiera abbiamo assistito, sia nei convegni di approfondimento sia nelle proposte presentate dalle aziende, a un innalzamento della qualità dei progetti con un coinvolgimento molto significativo del settore agricolo: dai tecnici e dagli agronomi agli imprenditori agricoli, dall’inserimento di appropriati piani colturali alla valorizzazione delle essenze più tradizionali, fino all’utilizzo di sistemi innovativi per ridurre gli impatti ambientali e alla creazione di sinergie positive con alcune delle principali filiere: dalla vite all’olivo, dalle ortive alle colture da frutto, dall’allevamento alle foraggere.

L’agrivoltaico, insomma, può diventare un formidabile strumento per innovare e rivitalizzare il sistema agricolo del nostro Paese e, al tempo stesso, per recuperare aree soggette al fenomeno dell’abbandono e rendere più sostenibili e meno impattanti aree agricole dove è presente in modo consistente l’agricoltura intensiva. Se governato con visione e responsabilità, questo sviluppo può diventare uno dei pilastri della transizione ecologica italiana: un modo per produrre energia pulita, rafforzare il ruolo dell’agricoltura e restituire centralità ai territori rurali nel percorso verso un futuro sostenibile.