Africa e migrazioni, il cambiamento climatico resta il fattore invisibile

Il 22 febbraio nell’ambito della rassegna Black History Month si è svolto a Torino, nella sede del Gruppo Abele, il talk “Crisi climatica in Africa, surriscaldamento globale e migrazioni climatiche. Quali interventi per salvaguardare l’ambiente? Come affrontare le sfide?” promosso in collaborazione con le associazioni Cinemambiente, Casacomune, e associazione Elvira.

Durante la giornata sono stati moltissimi gli interventi di chi in Africa ci vive e si impegna da tempo per la salvaguardia dell’ambiente. “La minaccia delle catastrofi naturali è una delle ragioni delle migrazioni soprattutto all’interno dei Paesi africani e nei Paesi limitrofi” racconta in videoconferenza Myriam Emma Kouassi’s, giovane parlamentare del Benin che collabora al programma African Climate and Environment Center Future African Savannas (AFAS).

“La mia organizzazione lavora con aziende piccole e grandi che vogliono mettere nel loro sistema energia pulita” dice Amina Mohamed – project and business developer nel settore solare in Kenya. “Dal mio punto di vista è una sfida che deve coinvolgere non solo le persone, ma anche le aziende. Gli agricoltori sono molto in difficoltà specie nell’est dell’Africa: ci sono state piogge abbondanti inaspettate e disastrose e le persone non sanno più cosa aspettarsi dal clima. Viste le estreme condizioni climatiche la produzione del cibo è molto limitata e questo costringe le persone a importare sempre più cibo dall’estero. Inoltre c’è una forte migrazione all’interno dell’Africa stessa. Nel mio settore la crisi climatica è uno dei problemi fondamentali: bisogna attuare pratiche sostenibili e farle applicare. La situazione è diversa in tutti i paesi coinvolti, e richiede soluzioni specifiche”.

Durante l’evento sono stati anche proiettati un documentario e un cortometraggio: “The Great Green Wall” realizzato nel 2019 dal regista Jared P. Scott che evidenzia come i cambiamenti climatici e i tragici viaggi migratori siano strettamente intrecciati e “Here” per la regia di Pasquale Pellegrino e Martina Tomaiuolo, che presenta una situazione rovesciata: una migrante climatica che arriva dall’Italia e chiede asilo in Somalia. Quest’ultimo in particolare ha mostrato come sia interesse di tutta l’umanità, non solo dell’Europa, gestire le migrazioni nel rispetto dei diritti umani e della dignità delle persone.

Secondo un rapporto redatto dall’ONU e dall’Unione Africana, l’Africa sta subendo fenomeni meteorologici estremi più gravi, come siccità e alluvioni. I Paesi che storicamente hanno contribuito meno alle emissioni globali sono oggi quelli più colpiti dalle loro conseguenze.

Eppure manca ancora il riconoscimento giuridico della condizione di rifugiato ambientale, non contemplato dalla Convenzione di Ginevra del 1951, che dovrebbe prevedere lo status di rifugiato anche per chi è costretto a fuggire dal suo paese a causa di gravi carestie dovute agli effetti dei cambiamenti climatici. Un importante spazio è stato inoltre riservato alla presentazione dell’Iniziativa dei Cittadini Europei “Art.4: Stop tortura e trattamenti disumani e degradanti ai confini dell’Europa” che era presente con un banchetto per la raccolta firme. L’associazione Stop Border Violence infatti sta promuovendo presso le istituzioni europee una legge di iniziativa popolare per impegnare la Commissione Europea a legiferare in materia di trattamenti dei migranti alle frontiere interne ed esterne della Comunità Europea. L’obiettivo della legge è di attuare quanto stabilito all’Art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea che mette al bando le torture e i trattamenti inumani e degradanti sul territorio europeo.