Afghanistan, la scuola “sottobanco” per le giovani discriminate dai talebani

Ieri si sono riaperte le scuole, ma solo per gli uomini. Per le ragazze, l’ong Learn Afghanistan offre alfabetizzazione digitale

In Afghanistan, dopo oltre sette mesi di chiusura, ieri si sono riaperte le scuole. Ad entrare però, sono stati solo i ragazzi. Le donne, a cui l’educazione è vietata, sono rimaste fuori, ancora una volta. Un avviso del ministero dell’istruzione pubblicato mercoledì ha informato la popolazione che le scuole per le ragazze sarebbero state chiuse fino a quando non fosse stato elaborato un nuovo piano in conformità con la legge islamica e la cultura afgana. E tanto è bastato per farle tornare a casa.

Intanto, sempre in Afghanistan, ci sono lezioni in aule virtuali e in scuole segrete, in presenza, dove centinaia di ragazze studiano nonostante le restrizioni imposte dai talebani. Dallo scorso agosto oltre due milioni di studentesse sono state escluse dai percorsi scolastici. «Stiamo cercando soluzioni fuori dagli schemi. Ci siamo dette: se le allieve non possono tornare a scuola, impareranno in segreto» racconta a Nuova Ecologia Pashtana Durrani, 24 anni, fondatrice di Learn Afghanistan, ong che offre programmi di alfabetizzazione digitale alle ragazze afghane. «Siamo partite a settembre con quello che avevamo: tablet raccolti grazie al crowdfunding, pochi laptop, connessione internet dove possibile e uno staff di quindici persone. Abbiamo fondato tre scuole secondarie in luoghi protetti, due a Kandahar e una a Kabul, frequentate da duecento alunne – continua Pashtani Durrani, vincitrice del Malala fund education champions award e inclusa dal Time nella lista delle 100 donne più influenti al mondo nel 2021 – Abbiamo poi organizzato un luogo “virtuale”, dove le ragazze possono imparare anche offline, su tablet caricati con l’app Rumie learn». L’applicazione raccoglie in un’unica libreria i “Bytes”, contenuti che dividono le materie in piccole unità corredate da gif, video, audio, giochi e quiz, per rendere l’esperienza dell’apprendimento più coinvolgente. A svilupparla è stata la startup canadese Rumie, che dal 2013 distribuisce corsi di microlearning gratuiti a studenti in condizione di disagio. E che, in collaborazione con ong e operatori di telefonia locali, eroga dispositivi nelle aree colpite da guerre o crisi umanitarie. «Con loro siamo partner da tre anni – spiega Durrani – Insieme abbiamo progettato una libreria ricca di contenuti Stem (scienze, tecnologie, ingegneria e matematica, ndr) in lingua pashtu e in inglese, scaricabili dal Cloud in formato pdf per scongiurare cali di connessione».

La piattaforma nel tempo si è arricchita di tutorial: da come creare account email ai suggerimenti per affrontare un colloquio di lavoro, fino alle indicazioni sul Covid. Un percorso iniziato con cinque tablet a Kandahar, addestrando insegnanti che non avevano mai visto un dispositivo mobile. «Siamo passate da quattro scuole digitali a ventitré, per un totale di settemila alunne – ricorda la fondatrice di Learn Afghanistan – Dal 15 agosto tutto è cambiato, ma non ci siamo arrese». L’iniziativa sta incontrando tanti ostacoli, primo fra tutti il digital divide. «Usiamo pannelli solari per ricaricare i tablet, ma ne servirebbero di più – dice – Per risolvere i problemi di connessione siamo in trattativa con un’azienda per ottenere un abbonamento gratuito». Pashtana Durrani, che intanto ha raggiunto gli Usa per continuare gli studi, sta lavorando con un team allo sviluppo di un sistema internet satellitare alimentato con pannelli solari per conquistare l’autonomia. «Chiediamo alla comunità internazionale di concentrare gli sforzi sull’educazione delle ragazze – conclude – Spero che condividere la nostra storia possa attivare meccanismi di solidarietà, per costruire un futuro diverso».

Per saperne di più

Per conoscere il microlearning e imparare a creare una libreria di Bytes con l’App Rumie Learn, non perdete l’appuntamento gratuito previa registrazione obbligatoria sul sito Eventbrite: 28 aprile ore 16.00 – webinar “Crea il tuo corso in Microlearning”

Per partecipare al network di volontari visita il sito Rumie.org

|info| learnafghan.org/courses