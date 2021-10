Aeroporto di Ciampino, respinto l’appello di Ryanair e WizzAir contro il Piano antirumore

Confermata dal Consiglio di Stato la decisione del Tar del Lazio. Una sentenza storica che crea un precedente con cui le compagnie aeree dovranno fare i conti. Ecco la ricostruzione dell’intera vicenda

Con una sentenza emanata oggi, lunedì 18 ottobre, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar del Lazio rigettando l’appello di Ryanair e WizzAir di annullare il Piano di interventi per il contenimento e l’abbattimento del rumore dell’aeroporto di Ciampino. Una sentenza storica non solo per i cittadini di Ciampino ma dell’intero comprensorio, e che rappresenterà un precedente con cui le compagnie aeree dovranno fare i conti. Riproponiamo un articolo che ricostruisce l’intera vicenda, pubblicato sul numero di maggio di Nuova Ecologia firmato da Giulia Assogna.

Dal mensile – Lo scorso 17 marzo, con due sentenze, il Tar del Lazio ha autorizzato la riduzione dei voli nell’aeroporto internazionale “G.B. Pastine” di Ciampino, situato nel quadrante sudest della Capitale, appena fuori dal Grande raccordo anulare. Un successo per gli abitanti di Roma Sud, e per quelli di Marino e Ciampino, “atterrato” dopo oltre quindici anni di battaglie, condotte anche da Legambiente. Fra le misure da adottare, scrivono i giudici amministrativi, la riduzione del numero dei voli commerciali dagli attuali 97 a una media di 65 al giorno.

Si tratta davvero di una vittoria? Ci sperano gli attivisti del Criaac, il comitato per la riduzione dell’impatto ambientale dell’aeroporto di Ciampino nato nel 2005, che in questi anni ha organizzato manifestazioni, raccolto più di duemila denunce e partecipato alla Conferenza dei servizi che nel 2010 ha realizzato la zonizzazione acustica dell’aeroporto. Le sentenze del Tar difendono il diritto alla salute dei cittadini, confermando che l’inquinamento acustico di origine aeroportuale deve restare entro i limiti normativi. È questo il parametro da utilizzare per il distanziamento fra un aeroporto e l’ambiente circostante, come stabilito dalla Convenzione di Chicago relativa all’aviazione civile internazionale già nel 1944. «Nelle zone in cui l’inquinamento acustico supera i limiti di legge previsti dalla normativa nazionale, in accordo con quella europea – spiega Roberto Barcaroli, portavoce del Criaac – si può procedere con la riduzione della capacità operativa dell’aeroporto». E per l’area di Ciampino le evidenze di conseguenze negative sui residenti non mancano: due indagini (Sera e Samba) condotte fra il 2009 e il 2012 dal Dipartimento epidemiologico regionale e dalle Asl competenti, con il supporto di Arpa Lazio, hanno infatti individuato nell’area seri rischi per la salute degli adulti e problemi cognitivi nei bambini, come deficit nella discriminazione uditiva, causati dall’eccessivo rumore provocato dal traffico aereo.

Un passo indietro

Nel 2015 la società Aeroporti di Roma aveva presentato un piano di contenimento e abbattimento del rumore aeroportuale, poi integrato e assorbito nel decreto ministeriale n. 345, firmato nel 2018 dall’allora titolare dell’Ambiente, Sergio Costa, predisposto ai sensi della normativa sull’inquinamento acustico. Il decreto prevedeva il blocco dei voli notturni fra le 23 e le 6, la riduzione dei voli commerciali, il contenimento di quelli privati a 61 giornalieri, la parziale sostituzione del parco macchine con nuovi aerei più silenziosi e un intervento di insonorizzazione delle scuole, a difesa dei bambini residenti nell’area. In risposta a queste misure, Ryanair e WizzAir nel 2019 si sono rivolte al Tar. Le sentenze del 17 marzo, respingendo il ricorso avanzato dalle due compagnie, chiudono l’annosa vicenda. Una grande vittoria per chi da anni si batte per il rispetto dei limiti di legge e per una migliore qualità della vita. E un modello da seguire anche per altri territori italiani, come le città di Bergamo e Firenze, per le quali si propone l’ampliamento degli scali aeroportuali. «Nei primi giorni di aprile la compagnia aerea Ryanair ha presentato un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato – conclude Barcaroli – Per ora speriamo e rimaniamo in attesa». Se tutto andrà bene, le autorità aeronautiche dovranno comunicare la riduzione dei voli – a partire dalla fine di ottobre – alla Conferenza mondiale dell’International air transport association (Iata), in calendario a Boston il prossimo mese.