Addio al comandante Salvatore Barone presidente di Castalia

Ha creato un sistema di pronto intervento in caso di sversamento in mare pressoché unico nel Mediterraneo, in grado di confrontarsi con le nuove grandi sfide dell’inquinamento marino. Ci mancherà

Salvatore Barone, il Comandante per tutti noi, è stato un caro amico di Legambiente e del mare. Per lunghi anni a capo del Consorzio Castalia, ha saputo portare “l’odore d’olio e mare” delle banchine portuali nelle stanze ovattate del Parlamento e nei lunghi corridoi ministeriali creando e modellando, anno dopo anno, un sistema di pronto intervento in caso di sversamento in mare pressoché unico nel Mediterraneo. Con lui le navi gialle di Castalia ed i marittimi a bordo hanno acquisito maggior peso, ruolo e dignità trovando la

forza e la capacità di confrontarsi con le nuove grandi sfide dell’inquinamento marino. Di un’eleganza novecentesca, Salvatore aveva la passione e la visione tipiche di chi va per mare alla ricerca di nuove rotte e promanava quella fiducia che sai per certo ti condurrà in un porto sicuro.

Per anni lo abbiamo avuto discretamente al nostro fianco in tante battaglie in difesa del mare, contro piccoli e grandi inquinamenti, per il recupero delle plastiche galleggianti, a tutela delle aree marine protette. Ed è stato per tutti noi un solido punto di riferimento. Ora ci mancherà, ci mancheranno le sue idee e la sua tenacia, ma più ancora il suo sorriso. Buon vento Comandante!