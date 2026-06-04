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Addio a Marjane Satrapi, voce di libertà

Redazione
di Redazione
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Marjane Satrapi
L’artista franco-iraniana aveva 56 anni. Il suo lavoro più celebre è “Persepolis”, graphic novel in cui aveva raccontato la sua infanzia durante la Rivoluzione islamica in Iran

È morta all’età di 56 anni l’artista franco-iraniana Marjane Satrapi. Lo ha annunciato il suo entourage, secondo quanto riferisce il quotidiano Le Parisien. “Marjane Satrapi – si legge in un comunicato dei suoi familiari, trasmesso all’agenzia Afp – è morta di tristezza a poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita”. Produttore, attore e sceneggiatore, Mattias Ripa è morto l’8 aprile 2025.

Marjane Satrapi è nota soprattutto per il romanzo a fumetti Persepolis: uno straordinario romanzo autobiografico in bianco e nero che racconta la sua infanzia in Iran durante la Rivoluzione islamica del 1979 e il suo successivo esilio in Europa. Il graphic novel uscì in Francia in quattro volumi distinti, pubblicati tra il 2000 e il 2003. Nel 2007, con la regia della stessa Satrapi, venne adattato in un film animato di grande successo.

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Addio a Marjane Satrapi, voce di libertà
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L’artista franco-iraniana aveva 56 anni. Il suo lavoro più celebre è “Persepolis”, graphic novel in cui aveva raccontato la sua infanzia durante la Rivoluzione islamica in Iran
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