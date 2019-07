Appuntamento da oggi per tutto il fine settimana dal 26 al 28 luglio ad Amatrice per la terza edizione della Festa della Trebbiatura, occasione per lanciare a tre anni dal terremoto il biodistretto Terra Viva della conca amatriciana, un progetto imprenditoriale che vuole fare delle rinascita post terremoto una rivoluzione produttiva per l appennino.

Il Bio-Distretto Terra Viva lancia una due giorni di festa in cui celebra il raccolto con metodi anche tradizionali per raccontare alla sua comunità e ai turisti il progetto di territorio. Sarà anche l occasione per presentare i nuovi prodotti nati da questa esperienza: Oltre al frollino prodotto da Alce Nero, ad Amatrice oggi verranno presentati il grissinotto e la birra Viva.

Come spiega il presidente dell’associazione Adelio Di Marco: “La sfida oggi è quella di valorizzare questi prodotti e la natura che li produce. Per questo motivo abbiamo pensato di lanciare l’idea del Bio distretto. Vogliamo, infatti, condividere questa idea con le amministrazioni locali e regionali, con le realtà imprenditoriali, con gli abitanti di un territorio vasto in un quadrilatero dell’Italia centrale che ha i suoi vertici in Leonessa, Cascia, Acquasanta e Montereale e vede Amatrice come un cuore pulsante e la Salaria come la sua arteria principale».