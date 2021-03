Acqua, Cingolani: “Con Pnrr messa in sicurezza infrastrutture, bacini idrici e alvei naturali”

Il ministro della Transizione Ecologica ne ha parlato in occasione della Giornata mondiale dell’Acqua: “La Transizione ecologica deve migliorare e proteggere le nostre risorse idriche”

In occasione della Giornata mondiale dell’Acqua il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha parlato di questa fondamentale risorsa e di come il Pnrr debba essere orientato anche alla messa in sicurezza di infrastrutture, bacini idrici e alvei naturali.

“L’acqua è un bene universale, di difficile accesso per più di due miliardi di persone nel Pianeta. È un problema globale che deve investirci come decisori politici e come singoli cittadini. L’oro blu, come viene definito, deve diventare un bene accessibile a tutti, in particolare ai Paesi del sud del mondo che ne soffrono la scarsità”, ha spiegato il ministro.

E su come il Pnrr debba essere pensato per valorizzare il più possibile questa risorsa anche in Italia, ha detto: “L’acqua è un bene che va preservato a tutti i livelli, a cominciare dalla rete idrica che nel nostro Paese disperde il 42% dell’acqua erogata. La Transizione ecologica deve migliorare e proteggere le nostre risorse idriche: con il Pnrr stiamo lavorando su questa tematica, per mettere in sicurezza l’infrastruttura, i bacini idrici e gli alvei naturali”.