È il primo accordo internazionale che promuove l’integrazione delle politiche sull’acqua e i servizi igienico-sanitari finalizzato alla protezione della salute, incentrato su equità, sicurezza e gestione sostenibile delle risorse idriche. L’Italia ha firmato il documento, ma ritarda a ratificarlo

Dal mensile di aprile – Su questioni di interesse pubblico, l’Unione Europea offre ai suoi cittadini la possibilità di avviare iniziative popolari tramite lo strumento dell’Ice (Iniziativa dei cittadini europei), un importante meccanismo di democrazia partecipativa. Tra i suoi requisiti comprende quello di avere un gruppo organizzativo di base composto da almeno sette persone residenti in almeno sette Stati membri, uniti da un obiettivo comune. Da quando è applicabile il regolamento che ne stabilisce la procedura (2011), sono state presentate alla Commissione già sei Iniziative con esito positivo. Lo strumento dell’Ice è quindi pensato per avviare grandi cambiamenti dal basso, dando spazio alle esigenze di tutti.

E così è stato per la direttiva sulla qualità e la sicurezza dell’acqua potabile, su cui gli europei hanno fatto fronte comune. Nel 2014 infatti è stata lanciata l’Ice “Right2Water”, con lo scopo di proporre una normativa che sancisse il diritto umano universale di accedere ai servizi igienico-sanitari e a quantitativi sufficienti di acqua potabile pulita. “Right2Water” ha raccolto circa 1.800.000 firme, spingendo la Commissione europea a elaborare nel 2018 il testo di una nuova direttiva, approvato dal Parlamento a dicembre 2020. Il 12 gennaio 2021 la nuova direttiva è dunque entrata in vigore sostituendo la precedente, risalente all’anno 1998.

Alla sorgente dei controlli

La direttiva 2020/2184, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 2023, ha come obiettivo generale quello di mettere in campo ulteriori controlli e assicurare la buona qualità e la sicurezza dell’acqua per uso potabile, aggiornando i limiti per alcuni inquinanti, aggiungendo nuovi contaminanti da analizzare e promuovendo un sistema di monitoraggio che consideri tutta la catena di approvvigionamento idrico, dalla captazione al consumo.

«Ci sono quattro nuovi articoli che estendono i piani di sicurezza e che stabiliscono una normativa molto rigorosa in assetto preventivo – spiega a Nuova Ecologia Luca Lucentini, direttore del reparto di Igiene delle acque interne dell’Istituto superiore di sanità e membro del comitato scientifico di Legambiente – La nuova direttiva non riguarda solo le acque potabili come la precedente, ma si è ampliata anche all’accesso all’acqua, un diritto troppo spesso negato in situazioni critiche e di emergenza». È una direttiva più inclusiva, dunque, ma anche più previdente, che comprende l’analisi di alcuni nuovi parametri per cui non sono ancora stati sviluppati metodi di valutazione adeguati ma che sono stati già inseriti tra i fattori potenzialmente pericolosi. Pfas e microplastiche, per esempio, che vanno tenuti sotto controllo prima che lo scenario di rischio diventi realtà. «La nuova direttiva indica la giusta via per garantire la sicurezza non solo nei controlli a rubinetto, già efficaci, ma su tutto il percorso dell’acqua dall’ambiente di captazione al punto di consegna, seguendo persino la rete di distribuzione all’interno degli edifici».

L’Italia, con oltre 9 miliardi di metri cubi ogni anno, è al primo posto in Europa per prelievo d’acqua

Comunicazione trasparente

Uno dei focus su cui si impernia la nuova direttiva è anche una comunicazione più trasparente con i consumatori, che devono essere informati sugli investimenti del gestore e sulle eventuali perdite. «È necessario – dice l’esperto – garantire un servizio accessibile a tutti, che tuteli l’acqua potabile anche dagli sprechi causati dalle reti colabrodo investendo sull’ammodernamento della rete». Una comunicazione partecipata e legata alla conoscenza scientifica, anche attraverso una gestione integrata dei dati con un portale elaborato da Istat. Tra gli obiettivi c’è quello di aumentare la fiducia verso il sistema di gestione e promuovere il consumo di acqua di rubinetto a scapito di quella in bottiglia, il cui utilizzo in Italia è ancora molto consistente. Su questo aspetto, e non solo, nel nostro Paese c’è ancora molto da lavorare. Nonostante il peggioramento delle condizioni climatiche globali, infatti, in Italia preleviamo oltre 9 miliardi di metri cubi di acqua ogni anno (dato 2019), posizionandoci al primo posto in Europa per quota di prelievi. Ognuno di noi ha a disposizione oltre 400 litri di acqua potabile al giorno, che corrispondono a un prelievo giornaliero di 25 milioni di metri cubi, per l’85% a carico delle acque sotterranee e per il 15% a carico di quelle superficiali.

Garanzie per il futuro

Per rispondere in maniera efficace alle richieste della nuova direttiva e garantire un servizio equo e sostenibile, l’Italia dovrebbe servirsi di strumenti utili già disponibili, primo fra tutti il protocollo “Acqua e Salute” Oms – Unece (United nations economic commission for Europe), entrato in vigore nel 2005. È il primo accordo internazionale che promuove l’integrazione delle politiche sull’acqua e i servizi igienico-sanitari finalizzato alla protezione della salute, incentrato su equità, sicurezza e gestione sostenibile delle risorse idriche. L’Italia ha firmato il documento, di cui però manca ancora la ratifica.

«Troppo spesso la frammentazione del ciclo idrico – continua Lucentini – ha causato degli sprechi di risorse, anche dovuti alle interazioni imperfette tra i diversi livelli che cooperano per la sicurezza dell’acqua. Il protocollo “Acqua e Salute” è proprio lo strumento ideale da promuovere per gestire l’acqua come un unicum, che comprenda protezione ambientale, servizi e diritti». È anche lo strumento migliore per raggiungere in tempo l’obiettivo 6 dell’Agenda 2030, uno dei 17 stabiliti dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2015.

Tra gli aspetti più importanti, il protocollo richiede una sinergia nelle politiche di tutela e gestione dell’acqua con un tavolo interistituzionale che veda coinvolti tutti gli attori in gioco, inclusi ministero della Salute, ministero della Transizione ecologica e Istituto superiore di sanità. «Si creerebbe una piattaforma di condivisione molto utile per definire i target e riportare costantemente i risultati alla comunità internazionale, con obiettivi chiari e calendarizzati – insiste Lucentini – L’Italia offre un contributo abbastanza rilevante nel protocollo, perché coordina con l’Iss una task force incentrata sulla resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici, producendo anche delle linee guida comunitarie. Sarebbe un peccato che proprio il nostro Paese rimanesse indietro». Ora, con le disponibilità del Pnrr e con la menzione del protocollo in direttiva, la ratifica non può più aspettare.