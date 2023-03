Abitare green, a Roma fino al 26 marzo in scena Casaidea

Due i padiglioni allestiti alla Fiera di Roma dedicati a ristrutturazione, arredo, giardino, design e lifestyle. Grande attenzione all’eco-sostenibilità, con isole energetiche e soluzioni per una vita consapevole e rispettosa del nostro futuro

Prosegue fino al 26 marzo Casaidea, la mostra dell’abitare organizzata da MOA che dal 18 marzo va in scena alla Fiera di Roma su due padiglioni dedicati a ristrutturazione, arredo, giardino, design e lifestyle. Oltre 150 le aziende presenti per l’edizione 2023, dove i visitatori possono lasciarsi ispirare dai tanti allestimenti con idee per zona giorno, zona notte, cucina, bagno, infissi, arredo da esterni e prodotti artigianali, tutte soluzioni all’insegna dello stile e dell’alta qualità.

L’isola energetica

Grande l’attenzione alla sostenibilità con tante idee green per l’abitare: sempre più diffusa è infatti la consapevolezza che la casa del futuro deve essere un ambiente in cui si vive in modo rispettoso per l’ambiente e la propria salute. Installare un impianto fotovoltaico è uno dei modi più facili per produrre energia green e risparmiare sui consumi elettrici, poiché l’energia prodotta non genera alcun tipo di inquinamento consentendo di abbattere il consumo di energia a pagamento e quindi i costi della bolletta. Chi possiede un impianto a pannelli fotovoltaici produce in totale autonomia la quantità di energia necessaria alle proprie esigenze. Inoltre, esistono sistemi di accumulo (batterie) da integrare ai pannelli, che permettono di immagazzinare l’energia prodotta ma non autoconsumata. In questo modo si ha sempre una scorta di energia green, da utilizzare nei momenti in cui il sole è oscurato o nelle ore di buio.

Circolarità e diminuzione dell’impatto ambientale

Ci si interroga sul futuro e sull’impatto dell’operato delle aziende sull’ambiente, sul territorio e sulle vite delle persone: nasce così anche nel settore dei mobili la volontà di cambiare la strategia di produzione, puntando sulla riduzione dello spreco e sull’economia circolare. È in quest’ottica fondamentale anticipare e assecondare le esigenze dei clienti e del mercato, per favorire l’accesso ai prodotti e ridurre l’impatto ambientale attraverso un processo di rigenerazione e rivendita.

Case smart

Sono molteplici le soluzioni innovative di uso quotidiano che aiutano a gestire al meglio le proprie abitazioni e che riescono a garantire risparmio energetico ed economico: dagli elettrodomestici di ultima generazione controllati da remoto tramite App agli impianti di illuminazione per un uso razionale dell’energia. Un trend in continua ascesa, quello della “casa hi-tech”, che va di pari passo con una crescente sensibilità delle persone verso le tematiche ambientali e che porta a scelte di acquisto sempre più responsabili e a case sostenibili e plastic-free. Un impegno costante che riflette le esigenze e le nuove abitudini soprattutto delle giovani generazioni, più consapevoli di come le azioni quotidiane abbiano un impatto significativo su salute e ambiente e di quanto sia prioritario mettere in atto nuove abitudini di consumo anche in materia di acqua da bere.