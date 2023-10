Abbatti l’abuso: a Roma la presentazione del terzo Rapporto

Dall’impatto dell’abusivismo edilizio alle ordinanze di demolizione. I numeri, le storie e le proposte di Legambiente per contrastare un fenomeno che è tornato a crescere. In presenza e in diretta streaming il 17 ottobre alle 10.30

L’impatto dell’abusivismo edilizio nelle cinque regioni più esposte all’aggressione del cemento illegale, da quelle a tradizionale presenza mafiosa (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) al Lazio. E la risposta dei Comuni, sollecitati dal monitoraggio civico promosso da Legambiente: dalle ordinanze di demolizione emesse a quelle eseguite, dagli immobili acquisiti al patrimonio comunale ai provvedimenti di abbattimento trasmessi alle Prefetture perché rimasti lettera morta. Sarà come sempre ricco di numeri e spunti di riflessione il Rapporto “Abbatti l’abuso”, giunto alla sua terza edizione, dopo quelle del 2018 e del 2021, che verrà presentato a Roma martedì 17 ottobre, alle 10:30 allo Spazio Sette Libreria, via dei Barbieri 7. Una conferenza stampa a cui parteciperanno parlamentari, come Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera e Federico Cafiero de Raho, vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia, sindaci, magistrati, rappresentanti dell’Ance, l’associazione dei costruttori (vedi programma allegato). Non mancheranno, come sempre, le proposte di Legambiente per contrastare un fenomeno, quello dell’abusivismo edilizio, che è tornato a crescere, come ha denunciato Legambiente nell’ultimo Rapporto Ecomafia, sulla base dei dati elaborati dall’Istat in collaborazione con il Cresme. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta streaming sui canali di Nuova ecologia, Legambiente e noecomafia.it.

Il programma