Abbassiamo l’impatto

Questo contenuto è riservato a chi sostiene Nuova Ecologia! Un anno di approfondimenti e inchieste originali in esclusiva per te a soli 9,90€ ABBONATI Sei già abbonato? ACCEDI

Da dicembre scorso i criteri ambientali minimi sono diventati obbligatori anche per l’organizzazione di manifestazioni sportive e spettacoli musicali. Una spinta in più per accelerare la transizione ecologica del nostro Paese