A Casale Monferrato (Al) assegnato il riconoscimento va programma della Comunità di Sant’Egidio che contrasta la solitudine delle persone anziane attraverso una rete di volontari e visite domiciliari garantendo supporto anche durante ondate di calore e freddo intenso. Durante la cerimonia consegnati premi speciali anche ad Antonio Beatrice, sindaco di Biccari (Fg); Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete italiana Pace e Disarmo; Erika Coppola, ricercatrice presso il Centro internazionale di fisica teorica Abdus Salam (Ictp); Alice Cerutti, agricoltrice piemontese che lavora sul recupero della biodiversità; Enrica Borghi, artista che trasforma materiali di scarto in opere d’arte

«Una città per gli anziani è una città per tutti. Ci onora ricevere questo Premio qui a Casale, una comunità che ringraziamo e che ci ha colpito per la sua capacità di resistere al male». Bianca Frattini, coordinatrice di Viva gli Anziani Napoli ha accolto con queste parole l’assegnazione del Premio “Luisa Minazzi – Ambientalista dell’anno 2026”. La cerimonia di consegna si è svolta venerdì 27 novembre nel Castello di Casale Monferrato (AL), la città piemontese che ospita il prestigioso riconoscimento, giunto alla XVII edizione. Il Premio è promosso da Legambiente e dalla rivista La Nuova Ecologia, insieme al Comitato organizzatore, che riunisce numerose realtà casalesi, all’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po piemontese e al Comune di Casale Monferrato, con il patrocinio della Regione Piemonte.

Viva gli Anziani Napoli è un programma della Comunità di Sant’Egidio, che contrasta la solitudine e l’emarginazione delle persone anziane attraverso una rete di volontari, visite domiciliari e interventi di prossimità. Un’esperienza che, giorno dopo giorno, costruisce relazioni e rafforza i legami sociali. «Ma soprattutto crea comunità attraverso una grande rete dalla quale nessuno è escluso, perché nessuna persona per noi è uno scarto. Ci sono persone il cui nome nessuno pronuncia mai: con la Comunità di Sant’Egidio tutti – anche il più povero, il più fragile, il più solo – tornano ad avere voce», dice Frattini.

La cerimonia, condotta dalla giornalista Marina Maffei, ha dato voce anche agli altri candidati, che hanno potuto raccontare le proprie esperienze umane e professionali, accomunate dall’impegno per un futuro più sostenibile e solidale. Accanto a Viva gli Anziani Napoli, erano presenti Antonio Beatrice, sindaco di Biccari, in provincia di Foggia, che lavora da anni per fare della transizione energetica, dell’innovazione e della valorizzazione del territorio strumenti di sviluppo sostenibile per le comunità locali; Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete italiana Pace e Disarmo, impegnato da oltre vent’anni sui temi della pace, del disarmo e della riconversione dell’industria bellica; Erika Coppola, in collegamento streaming, ricercatrice presso il Centro internazionale di fisica teorica Abdus Salam (Ictp), che studia gli effetti del cambiamento climatico e contribuisce alla ricerca scientifica internazionale sul clima, alla divulgazione e alla costruzione di conoscenze indispensabili per affrontare le sfide future; Alice Cerutti, giovane agricoltrice piemontese, che ha scelto di dedicarsi a un’agricoltura sostenibile e circolare, lavorando sul recupero della biodiversità, sulla tutela della natura e sulla produzione agricola rispettosa degli ecosistemi; Enrica Borghi, artista che vive e lavora sulle colline del Lago d’Orta, da oltre trent’anni impegnata a trasformare materiali di scarto in opere che intrecciano creatività, sostenibilità e riflessione sul rapporto tra consumo, ambiente e responsabilità individuale.

A testimonianza del valore delle esperienze presentate, i rappresentanti delle associazioni che contribuiscono a rendere viva e partecipata la manifestazione hanno consegnato a ciascun candidato una targa in pietra da cantoni realizzata dallo scultore Gian Maria Sabatini.

La cerimonia, trasmessa anche sui canali social del Premio, è stata come sempre un momento intenso e partecipato. Ad aprirla i saluti istituzionali il Comune di Casale, nella persona del Sindaco Emanuele Capra e dell’Assessore all’Ambiente Gigliola Fracchia. Sono seguiti gli interventi, tra gli altri, del direttore generale di Legambiente Giorgio Zampetti, della presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta Alice De Marco, del direttore di La Nuova Ecologia Francesco Loiacono, della direttrice dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese Emanuela Sarzotti, del direttore generale Giunta Regione Piemonte Angelo Robotto, del coordinatore del Premio e responsabile di Legambiente Circolo Verdeblu Vittorio Giordano.

Il Premio per l’Ambientalista del Territorio, dedicato a chi si distingue per il proprio impegno nella salvaguardia del Monferrato, è stato assegnato agli Amici del Po di Casale Monferrato, associazione attiva nella tutela e nella valorizzazione del fiume. A ritirare il riconoscimento era presente il presidente Massimo Sarzano.

«Dal 2012 il Premio porta il nome di Luisa Minazzi, direttrice didattica, attivista e amministratrice comunale di Casale, scomparsa nel 2010 a soli 57 anni per un mesotelioma, dopo aver dedicato la propria vita alla difesa dell’ambiente. Il suo esempio ci ricorda quanto l’impegno civile possa incidere sulla realtà e quanto sia importante non smettere di agire per il bene comune anche quando le difficoltà sembrano insormontabili. Le storie delle persone candidate al Premio dimostrano che il cambiamento può nascere da esperienze molto diverse, ma accomunate dalla capacità di guardare oltre il proprio interesse e di assumersi una responsabilità nei confronti degli altri e del territorio. Per noi, tutti i candidati sono in realtà Ambientalisti dell’Anno, capaci di indicare nuove strade possibili e di ispirare nuove azioni. Il voto popolare, che quest’anno ha coinvolto quasi 3.000 persone, contribuisce proprio a dare visibilità e forza a queste testimonianze», ricordano Vittorio Giordano e Marco Fratoddi, coordinatore il primo del “Premio Luisa Minazzi – Ambientalista dell’Anno” e il secondo del Festival della virtù civica. «La cerimonia ha segnato la conclusione del Festival della virtù civica, la rassegna che da alcuni anni arricchisce ed amplia il messaggio del Premio. Nelle ultime settimane abbiamo proposto numerose occasioni di incontro e confronto, con ospiti come le docenti dell’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo Maria Piochi e Donatella Saccone, il presidente di Parco Nord Milano Marzio Marzorati e lo storico, saggista e giornalista Roberto Della Seta. Un percorso di dialogo e partecipazione, che ha coinvolto anche le scuole, e che è stato reso possibile dal contributo di tante persone e realtà del territorio, alle quali va il nostro ringraziamento».

«La crisi climatica è un’emergenza non solo ambientale ma sociale che colpisce per primi i più fragili. Durante le estati sempre più torride e le ondate di calore estreme, gli anziani sono tra le prime vittime: senza reti di supporto adeguate, subiscono un vero e proprio lockdown climatico, costretti a restare chiusi in casa per proteggersi da temperature insostenibili, con pesanti ricadute sulla salute e in condizione di isolamento. Per questo siamo lieti che il Premio “Luisa Minazzi – Ambientalista dell’anno 2026” vada a una realtà che trasforma la cura dei più vulnerabili in un modello esemplare di virtù civica e resistenza climatica. Storie come questa raccontano un’Italia che non lascia indietro nessuno e ci ricordano perché giustizia sociale e ambientale devono camminare insieme: sarà proprio questo uno dei temi centrali che porteremo in piazza del Popolo, a Roma, il 5 dicembre con La Terra Chiamò», dichiarano Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente, e Alice De Marco, presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta.

«L’esperienza di “Viva gli Anziani Napoli” racconta come la crisi climatica colpisce tutti ma non allo stesso modo, e soprattutto che dove c’è solidarietà e spirito di comunità si può intervenire per evitare che qualsiasi condizione di fragilità diventi un’emergenza – dichiara Francesco Loiacono, direttore della rivista Nuova Ecologia –. D’altronde, ognuna delle storie rappresentate dai candidati a questa edizione del Premio mostra come tutti possiamo costruire giorno per giorno un futuro migliore, senza lasciare indietro nessuno».

«L’appuntamento annuale con il Premio Luisa Minazzi rappresenta un’importante occasione per rinnovare una testimonianza concreta di come la responsabilità ambientale, la solidarietà e l’impegno civico siano espressioni di una stessa attenzione verso il futuro. Il riconoscimento a Viva gli Anziani Napoli è segno tangibile di quanto la sostenibilità passi anche dalla solidarietà, dalla vicinanza e dalla cura delle persone più fragili. Accogliamo con piacere, inoltre, il fatto che il Premio per l’Ambientalista del Territorio sia stato assegnato agli Amici del Po, una realtà che contribuisce a custodire e valorizzare il nostro fiume nel suo tratto che attraversa il Monferrato. L’ambiente è parte integrante della comunità e il loro legame è indispensabile: prendersi cura dell’uno significa prendersi cura dell’altra», affermano il Sindaco Emanuele Capra e l’Assessore all’Ambiente della Città di Casale Gigliola Fracchia.

«Prendersi cura della fragilità, delle persone come dell’ambiente, è il tema che accomuna le due realtà premiate quest’anno: Viva gli anziani Napoli così come Gli Amici del Po di Casale Monferrato. L’Ente Parco non può che riconoscere nel loro operato esempi virtuosi di volontari e volontarie che agiscono per un futuro di sostenibilità», dichiara la direttrice dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese Emanuela Sarzotti.

«Nonostante i tanti anni che ho passato ad occuparmi di ambiente, partecipo con emozione – e, aggiungo anche, da casalese, con commozione – a questa cerimonia, un appuntamento che unisce memoria e impegno concreto in una comunità che ha saputo trasformare una ferita ambientale in legalità e partecipazione. I temi e le sfide che vengono affrontati e portati avanti dai candidati sono quanto mai attuali e concreti. È un onore quindi essere qui ed è sfidante poter dare seguito, nel mio ruolo in seno all’Amministrazione regionale, all’attuazione delle politiche e degli indirizzi regionali a tutela dell’ambiente, del territorio e dei cittadini. In questi anni siamo passati ad una visione sempre più ampia, che lavora su ecosistemi, adattamento climatico e resilienza, mantenendo la massima priorità sulle bonifiche e sul monitoraggio dei siti contaminati in tutta la regione, per restituire sicurezza e salute alla collettività. Le politiche regionali diventano davvero efficaci quando incontrano l’energia dei territori e il confronto schietto con il mondo associativo. Per affrontare le grandi sfide davanti a noi, a partire dal cambiamento climatico, la tutela ambientale non può più fare a meno dell’impegno di ciascuno. Dare evidenza del prezioso lavoro della società civile, come oggi facciamo qui a Casale Monferrato, è quindi giusto e fondamentale per continuare a operare con responsabilità verso le future generazioni», dice il direttore generale della Giunta Regione Piemonte Angelo Robotto.

Il Comitato organizzatore del “Premio Luisa Minazzi – Ambientalista dell’Anno”, che dà appuntamento al 2027, è composto da Legambiente circolo Verdeblu, Afeva (Associazione familiari vittime dell’amianto), Agesci gruppo Casale 1, Auser, Avis, Club Alpino Italiano (Casale), Equazione, Il Picchio, Masci (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani). Sono invitati permanenti Mariella Aveni, Marco e Giulio Minazzi in rappresentanza della famiglia di Luisa e Gian Paolo Minazzi. Marco Fratoddi, direttore artistico del Festival della virtù civica, Città di Casale Monferrato ed Ente gestione aree protette del Po Piemontese, Legambiente, La Nuova Ecologia, Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta. A chiusura della XVII edizione il Circolo VerdeBlu e Legambiente hanno voluto ringraziare Vittorio Giordano per l’impegno profuso a favore dell’ambiente in tanti anni di attivismo con una targa realizzata da Anna Aletto.