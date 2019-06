Dal creatore degli effetti digitali di “Matrix”, “Tomb Raider” e “Nirvana” Andrew Quinn a Eugenio Coccia, rettore del Gran Sasso Science Institute de L’Aquila. Dalle attiviste e fondatrici dell’associazione “Famiglie Arcobaleno” Francesca Pardi e Maria Silvia Fiengo a Francesco Haardt, astrofisico specializzato nell’evoluzione dei buchi neri. E ancora Paolo Falco, economista dell’OCSE e ancora Michaela Saisana, alto funzionario scientifico e capo del Competence Center on Composite Indicators and Scoreboards della Commissione europea, Matteo Della Bordella, alpinista e presidente del gruppo dei Ragni di Lecco, uno dei più prestigiosi gruppi alpinistici del panorama internazionale, Alessio Caverzan ingegnere strutturista del progetto di ricerca esplorativa SEAPLAST che mira a studiare l’utilizzo di rifiuti plastici non riciclabili a parziale sostituzione di alcuni classici materiali da costruzione.

Insieme a loro, tante altre personalità da tutto il mondo che, con creatività, sono andati oltre i confini di quanto è già conosciuto per spingersi ancora oltre e cercare nuove risposte. Saranno loro i protagonisti del TEDxVarese, la conferenza internazionale in stile TED che ispira tutto il mondo diffondendo idee di valore che si svolgerà domenica 9 giugno a Varese.

“Attraverso i confini” è il tema scelto per questo appuntamento TEDx in cui i 15 speaker un gruppo selezionato tra scienziati, esperti di geopolitica, astrofisici, imprenditori, ricercatori, sportivi, artisti e persone comuni avranno a disposizione 12 minuti di tempo per raccontare la propria storia o idea in proposito.

Confini fisici, naturali, artificiali, culturali, economici, religiosi, etnici, linguistici. Il mondo d’oggi sembra dividersi in società che sentono una necessità sempre più pressante di chiudersi dentro limiti precostituiti e altre che, al contrario, ne provano a gestire l’assenza o la riformulazione. Spesso il confine assume un significato che tende a indicare qualcosa che si crea o si erige per difendersi e ripararsi da una paura o una minaccia o in generale da quello che percepiamo essere diverso da noi. In realtà, il confine aiuta a definire le entità e ha in sé un particolare significato etimologico di “condivisione di un limite” con l’altro e può incoraggiarci a trovare soluzioni creative nella costruzione di una comune vicinanza.

Tra gli speaker che interverranno: Andrew Quinn, computer graphics artist australiano che ha lavorato agli effetti digitali di film mozzafiato come “Matrix”, “Tomb Raider” o “Nirvana”; Francesco Haardt, astrofisico e cosmologo specializzato nell’evoluzione dei buchi neri e dinamica delle sorgenti di onde gravitazionali e fisica del mezzo intergalattico, Francesca Pardi e Maria Silvia Fiengo, attiviste e fondatrici dell’associazione “Famiglie Arcobaleno” di “Lo Stampatello”, una casa editrice per bambini con un focus sull¹omogenitorialità; Eugenio Coccia, rettore del Gran Sasso Science Institute di L’Aquila; Paolo Falco, economista dell’OCSE; Michaela Saisana, alto funzionario scientifico e capo del Competence Center on Composite Indicators and Scoreboards della Commissione europea; Alessio Caverzan, ingegnere civile e ricercatoredel progetto di ricerca esplorativa SEAPLAST che mira a studiare l’utilizzo di rifiuti plastici non riciclabili a parziale sostituzione di alcuni classici materiali da costruzione in un’ottica di miglioramento della sostenibilità e dell’economia circolare. E ancora Matteo Della Bordella, alpinista e presidente del gruppo dei Ragni di Lecco, uno dei più prestigiosi gruppi alpinistici del panorama internazionale; Luca Vullo, attore, regista e esperto della gestualità italiana di fama internazionale e Massimiliano Serati, economista specializzato sull’analisi, lo sviluppo e la valorizzazione delle attrattività territoriali, Xemartin Laborde, giornalista e cartografo di Le Monde e Marco Carabelli, Direttore generale di Arexpo, Ennio Ripamonti, psicosociologo e formatore e i musicisti I Boni.

“La terza edizione di TEDxVarese è la più internazionale di sempre – commenta David Mammano, presidente dell’associazione e licenziatario di TEDxVarese – vuole essere un’occasione per generare valore, capitale di relazioni e conoscenza celebrando idee che vale la pena diffondere su un tema quanto mai attuale e urgente per il nostro tempo: i confini”. Organizzato in maniera indipendente, TEDXVarese si terrà a conclusione di Innovation Garden, appuntamento annuale sull’innovazione della città di Varese, che avrò luogo venerdì 7 e sabato 8 giugno a Palazzo Estense, sede del Comune di Varese. Alla conferenza TEDxVarese sarà possibile accedere acquistando i biglietti online a partire da venerdì 19 aprile alle ore 19:00. Sarà possibile arricchire l’esperienza in base alla tipologia di biglietto acquistata.

TEDxVarese è un evento organizzato dall’associazione Ideas Worth Spreading Varese e da un team di venti persone con una forte componente giovanile, in gran parte under 30.

