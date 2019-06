Sono molte le azioni che si possono fare per arrestare il surriscaldamento globale, non solo in termini di sviluppo di politiche nazionali e locali a sostegno della transizione energetica che deve vedere l’uscita dalle fonti fossili entro il 2040, ma anche in termini di azioni concrete che ognuno di noi può fare.

E tra queste, oggi, la possibilità di soddisfare i consumi, elettrici e termici, con le fonti rinnovabili è una realtà concreta. Non a caso le Direttive europee oggi promuovono un ruolo diverso dei cittadini con l’obiettivo, nei prossimi anni, di trasformarli da consumatori a produttori. Rivoluzionando il sistema energetico, riducendo i prezzi e migliorando la qualità di vita delle famiglie.

Oggi nel nostro Paese sono presenti oltre 800mila gli impianti solari fotovoltaici distribuiti praticamente in quasi tutti i Comuni italiani, in grado di produrre energia pari ai consumi di oltre 10 milioni di famiglie. Numeri che posizionano il nostro Paese tra i primi al mondo per incidenza rispetto ai consumi elettrici, in grado di coprire l’8,4% di quelli nazionali. Inoltre, lato energia elettrica, il solare fotovoltaico è oggi la tecnologia più accessibile e la più diretta in grado di portare benefici economici e ambientali subito. Grazie ai costi sempre più bassi, la scelta di investire in questa tecnologia rappresenta un’importante occasione per le famiglie e i territori. Sono già tante le esperienze che dimostrano come questa tecnologia sia entrata nel bilancio economico dei cittadini, delle aziende, o delle piccole, medie e grandi imprese, contribuendo a ridurre fortemente, e ad azzerare in alcuni casi, i costi in bolletta, migliorando i processi produttivi o la qualità di vita.

Ed è proprio per favorire lo sviluppo dell’autoproduzione da fonti rinnovabili, il risparmio in bolletta e contribuire in modo concreto alla lotta ai cambiamenti climatici, che Legambiente e Sungevity lanciano ‘A tutto Sole, il gruppo di acquisto nazionale per l’autoproduzione di energia solare rivolta alle utenze domestiche, piccole medie imprese, alberghi, stabilimenti balneari, condomini. Grazie a questa collaborazione, chi sarà interessato, potrà accedere a diverse a diverse soluzioni di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo con ottime prestazioni a condizioni favorevoli, approfittando anche degli incentivi dello Stato, come la detrazione fiscale del 50%, lo scambio sul posto e il ritiro dedicato.

Il tema dell’autoproduzione, dei prosumer e delle comunità energetiche oggi rappresenta una vera soluzione centrale non solo in termini di risparmio per le famiglie ma anche in termini di sviluppo per i nostri territori. Per questa ragione Legambiente ha lanciato la petizione Liberiamo l’energia rinnovabile per chiedere al Governo di approvare al più presto la legge di recepimento della Direttiva europea2018/2011 con la quale sono stati definiti i principi e le regole per le comunità energetiche e i prosumer (produttori-consumatori) di energia da fonti rinnovabili.

Nel nostro Paese, infatti, produrre e scambiare energia è una pratica di fatto vietata, ma è proprio grazie alla Direttiva Europea che si sono poste le basi per realizzare, in maniera concreta, la trasformazione del sistema energetico in tutti gli Stati membri e questa nuova campagna punta a coinvolgere direttamente i cittadini facendoli diventare parte attiva nel sistema energetico nazionale. Laddove queste pratiche sono già realtà, compreso nel nostro Paese, un prosumer, ovvero un produttore-consumatore di energia rinnovabile, può beneficiare di risparmi del 30-40% sul costo dell’energia rispetto alle tariffe medie nazionali. I produttori-consumatori della propria energia rinnovabile diventano così protagonisti di un nuovo modello energetico sempre più distribuito, incentrato sulle fonti rinnovabili, in grado di contrastare in maniera determinante i cambiamenti climatici, più democratico oltre che portatore di pace poiché gran parte degli scontri tra i paesi sono legati in modo diretto o indiretto alle risorse petrolifere.

Aderire al Gruppo di Acquisto Nazionale di impianti fotovoltaici, A Tutto Sole, promosso da Legambiente e Sungevity, è semplice e gratuito. Basterà infatti andare QUI, compilare il format per avere tutte le informazioni ancora più dettagliate, attraverso un ebook, e aspettare – pochi giorni – di essere contattati dai tecnici di Sungevity che potranno eseguire una valutazione di fattibilità gratuita dell’installazione, configurare il miglior impianto calibrato sugli specifici fabbisogni, calcolare la producibilità e il piano di rientro dell’investimento. Per poi decidere liberamente se finalizzare l’investimento.

Autore: Katiuscia Eroe Katiuscia Eroe è Responsabile energia di Legambiente, cura i dossier Comuni rinnovabili, Stop sussidi alle fonti fossili e collabora a numerose pubblicazioni (Rapporto Onre, Tutti in classe A, ecc.). Per conoscerla meglio: www.flickr.com/photos/legambiente/24017132373.

Contatti: k.eroe@legambiente.it Twitter Facebook