A Taranto il concorso “Echi di memoria”: il mare raccontato dai giovani

Saranno gli studenti delle scuole secondarie della città a descrivere i paesaggi costieri attraverso il ricordo dei loro nonni. Con un’intervista scritta o un video

Il paesaggio con le sue identità è la sintesi degli usi e delle tradizioni delle popolazioni che lo abitano. Così il paesaggio costiero in Italia è stato negli anni intaccato dal turismo di massa che ne ha modificato l’aspetto e lo ha reso più vulnerabile. Per queste ragioni, l’Istituto Comprensivo Statale Luigi Pirandello di Taranto, scuola particolarmente sensibile ai temi della sostenibilità ambientale e all’inclusione sociale, e l’Osservatorio Paesaggi Costieri Italiani, in collaborazione con Legambiente Puglia, organizzano e promuovono il concorso Echi di memoria. Il mare consegnato al futuro, per sensibilizzare i ragazzi alla cultura del mare, al rispetto per l’ambiente e per la memoria.

“Echi di memoria”: le regole

Lo scopo è avvicinare i più giovani alle identità dei nostri territori “vista mare”: luoghi che attraverso il racconto dei nonni possono essere conosciute, comprese e messe in valore. Ogni singolo partecipante potrà concorrere con una sola proposta, attraverso diversi tipi di elaborato a scelta: un racconto o un’intervista con disegni o un video. Al concorso possono partecipare tutti gli alunni frequentanti le scuole secondarie di I grado della Regione Puglia. L’iscrizione è gratuita e avviene contestualmente all’invio dei progetti.

Gli esiti del concorso saranno resi noti il 29 maggio, tramite i portali dell’Osservatorio e dell’Istituto scolastico, e tramite i relativi canali social Facebook, Instagram e Twitter. La giuria interdisciplinare si riserva la possibilità di decretare una rosa di finalisti, assegnando premi ai primi tre progetti classificati, e menzioni per i lavori ritenuti particolarmente significativi. In palio: un notebook, due biciclette pieghevoli, un tablet e i volumi per ragazzi candidati al “Premio Libri per l’Ambiente” di Legambiente Scuola e Formazione.

La premiazione di “Echi di memoria”

I vincitori e tutti i finalisti saranno invitati ad una cerimonia di premiazione a chiusura dell’anno scolastico, in modalità a distanza nel rispetto delle misure anti Covid-19, oppure se sarà possibile in presenza, presso la sede dell’Istituto Comprensivo Statale L. Pirandello di Taranto. I progetti finalisti e vincitori saranno esposti in una mostra digitale sul portale dell’Osservatorio. Per tutte le altre informazioni e per scaricare la documentazione utile alla partecipazione, visitare il portale Paesaggi costieri. La scadenza per l’invio dei progetti, il 5 maggio 2021.