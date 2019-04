A Talamone le tartarughe marine avranno un luogo in cui essere accolte ancora più efficiente. Il locale Centro di recupero sarà infatti ancora più attrezzato per prendere in cura gli esemplari in difficoltà e occuparsi della loro salute e del reinserimento in mare. Ma non solo. I nidi sulle spiagge della zona saranno controllati e protetti, i pescatori locali parteciperanno al recupero delle tartarughe accidentalmente ferite e i balneari garantiranno il rispetto dell’ambiente per tutelare e favorire le nidificazioni sulle spiagge.

Tutte queste iniziative sono il risultato di un accordo di collaborazione siglato tra Legambiente e il Centro recupero tartarughe marine di Talamone (Tartanet), gestito dal Parco Regionale della Maremma. Come detto, verranno potenziate le attività a salvaguardia delle tartarughe marine per garantire il recupero e la cura degli esemplari catturati accidentalmente durante le attività di pesca professionale oppure feriti o spiaggiati, implementare il monitoraggio dei nidi sulle spiagge comprese nell’area del Parco durante il periodo estivo, organizzare attività di informazione e sensibilizzazione delle amministrazioni locali, dei pescatori, dei turisti e degli imprenditori balneari.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’accordo, tenutasi ieri a Talamone, erano presenti Lucia Venturi, presidente del Parco Regionale della Maremma, Sergio Ventrella della Regione Toscana, il senatore Roberto Berardi, esponenti della Polizia Municipale, della Protezione Civile del Comune di Orbetello, Stefano Raimondi, coordinatore aree protette di Legambiente, Stefano Di Marco, responsabile della campagna Tartalove di Legambiente, Angelo Gentili della segreteria nazionale di Legambiente, Teofilo Traina, comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, Alessandro Cardinali, comandante della Capitaneria di Talamone.

“Ogni anno – ha dichiarato Stefano Di Marco della Direzione Nazionale di Legambiente – decine di migliaia di tartarughe marine muoiono per cause antropiche e in particolare per l’ingestione di plastica. Si pensi che circa l’80% degli esemplari ricoverati nei nostri Centri di Recupero ha ingerito grandi quantità di plastiche. A questo si aggiunge la difficoltà di trovare spiagge adatte alla nidificazione visto il livello di antropizzazione delle nostre coste e l’inquinamento acustico e luminoso che disturba le femmine durante il periodo di deposizione delle uova. Per questo motivo Legambiente ha rafforzato il proprio impegno a favore delle tartarughe marine con azioni integrate che prevedono il potenziamento dei propri centri di recupero, la sensibilizzazione e il coinvolgimento dei pescatori, il monitoraggio delle spiagge per l’individuazione e il controllo dei nidi. L’iniziativa intrapresa con il Parco della Maremma va proprio in questo senso e siamo sicuri che consentirà di tutelare maggiormente questi animali a rischio di estinzione”.

Nel corso dell’incontro sono anche state illustrate le novità collegate alla collaborazione con Legambiente, dall’inserimento del Centro nel progetto europeo TartaLife per la riduzione della mortalità delle tartarughe marine durante le attività di pesca professionale, fino al suo coinvolgimento nella campagna di adozione simbolica delle tartarughe salvate Tartalove, grazie alla quale è stato possibile risistemare il sistema di filtrazione di una vasca per il ricovero delle tartarughe.

Per assicurare un’adeguata accoglienza alle tartarughe marine, il Parco Regionale della Maremma nell’ambito della rete dell’Osservatorio Toscano per la Biodiversità e Legambiente non hanno pensato solo al potenziamento del Centro: anche i lidi e le attività imprenditoriali della costa, infatti, stanno collaborando per un ambiente più salubre e sicuro per questi amici provenienti dal mare. Così oggi, numerosi vessilli di TartaLove per il lido “amico delle tartarughe marine” sono stati assegnati alle strutture virtuose che hanno scelto di impegnarsi a tutela della biodiversità.

Inoltre durante l’incontro Sergio Ventrella della Regione Toscana ha illustrato anche le attività per migliorare il Punto informativo di Talamone della rete OTB grazie ai contributi del progetto Ecostrim, finanziato nell’ambito del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020.

L’incontro si è chiuso con la liberazione della tartaruga marina T. Olivastra ricoverata nel centro Tartanet dallo scorso ottobre, dopo essere stata recuperata in pessime condizioni, ferita e avvolta in una matassa di filo da pesca in nylon. Dagli scogli del Bagno delle donne, le esperte del centro hanno calato il box della tartaruga in mare per poi gradualmente spingerla ad uscire e prendere il mare aperto, con grande soddisfazione di tutte le persone che stanno lavorando con il centro Tartanet per il recupero delle tartarughe marine in difficoltà.

“Queste collaborazioni – ha dichiarato la Presidente del Parco Regionale della Maremma Lucia Venturi – sono importanti per dare nuovo slancio al Centro di recupero delle tartarughe marine e al Punto informativo dell’Osservatorio Toscano per la Biodiversità che il Parco gestisce a Talamone. Per operare al meglio nella salvaguardia di questa specie ed in generale per l’intero habitat marino è infatti fondamentale far crescere la sensibilità dei cittadini e degli operatori che lavorano in mare e sulle coste. Il nostro è un lavoro continuo che non conosce sosta e siamo felici quando possiamo rimettere in mare, come è accaduto oggi, tartarughe recuperate in cattive condizioni che vengono curate al Centro Tartanet”.

