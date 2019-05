Il viaggio nell’Italia che si reinventa per lasciarsi alle spalle gli anni della crisi economica, passa per quei territori che puntando sulla conversione al biologico hanno creato nuove opportunità di crescita sostenibile. È il paese dei biodistretti, nati oltre dieci anni fa da un patto tra amministratori locali, agricoltori e allevatori per favorire la produzione di alimenti derivati solo da sostanze naturali, contenere i costi al consumo tramite la filiera corta ed evitare lo spopolamento di aree rurali che sarebbero state destinate all’abbandono.

Il concetto di biodistretto è stato elaborato nel 2006 da Aiab, l’Associazione italiana per l’agricoltura biologica. Oggi in Italia le cosiddette ecoregioni sono ventidue e altre dieci sono in via di costituzione. Col tempo, il modello di sviluppo su cui si fondano si è affinato diventando un punto di riferimento in Europa. E il sogno bucolico del ritorno alla natura sta ormai facendo stabilmente spazio a investimenti strutturati.

Francesca Maltinti ed Emanuele Fumagalli nel 2007 hanno lasciato un posto fisso al porto di Genova per trasferirsi a Varese Ligure, uno dei sette comuni del biodistretto della Val di Vara. «La vita in città ci stava stretta – racconta Francesca – e volevamo far crescere le nostre due bimbe in un posto più salutare. Da cinque anni abbiamo aperto l’azienda agrituristica “Risveglio naturale”. Produciamo ortaggi, verdure, frutta, grano, mais, castagne, ma anche sciroppi e creme per il corpo con le rose».

Con la legge 66 del 2009 la Regione Liguria è stata la prima in Italia a identificare una serie di criteri stringenti per riconoscere un territorio come “biodistretto”. È un impianto legislativo che anche altre Regioni stanno iniziando a seguire, ma che deve fare ancora i conti con lungaggini burocratiche e con un’erogazione a rilento dei contributi arrivati dall’Unione Europea. Difficoltà “fisiologiche” in Liguria come altrove, per realtà che sul piano nazionale si muovono in ordine sparso, ma che non devono far desistere chi ha deciso di intraprendere questo percorso.

Alessandro Triantafyllidis, responsabile nazionale dei biodistretti di Aiab, ha visto cambiare tante cose nella Val di Vara negli ultimi vent’anni. «Nel 1998 – ricorda – fu il sindaco di Varese Ligure, Maurizio Caranza, a convincere agricoltori e allevatori a passare al biologico. All’epoca non fu facile, ma oggi i risultati della conversione dell’intero territorio si vedono. Sono cresciuti i fatturati, si sono estese le filiere dirette tramite i Gas (gruppi di acquisto solidale, ndr), sono entrate nel sistema le mense scolastiche, è aumentato il turismo. Dal 2000 al 2010, mentre la Liguria perdeva il 50% delle aziende zootecniche, in Val di Vara il calo è stato “solo” del 10%. I ragazzi del posto hanno voglia di restare, riaprono fabbri, artigiani e botteghe, c’è speranza di ripopolamento».

Se la Liguria è la Regione che tutela queste esperienze con una legge ad hoc, il primato del biodistretto più “antico” d’Italia spetta invece alla Campania, dove già nel 2004 l’idea aveva preso forma all’interno del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Oggi ne fanno parte trentasei comuni e quattrocento aziende biologiche, il 27% del totale regionale. In questi anni il biodistretto del Cilento è continuato a crescere, ha ricevuto diversi riconoscimenti dall’Unesco, senza dimenticare che qui, a Pioppi, nel comune di Pollica, negli anni Sessanta il noto biologo, fisiologo e nutrizionista statunitense Ancel Keys condusse i suoi studi sulla dieta mediterranea, a cui è dedicata una delle sale del museo gestito proprio a Pioppi da Legambiente. Amministratori, coltivatori, allevatori, ristoratori e operatori ecoturistici hanno lanciato la novità dei biosentieri, avvicinando le rinomate località marittime di Agropoli, Follica e Ascea all’entroterra e consentendo ai visitatori di conoscere il vasto parco dei prodotti tipici dell’area, come quelli proposti dal biopresidio “Anna dei sapori” di Castelnuovo Cilento: maiale nero e capra nera cilentana, fico bianco, alici di menaica, cacioricotta di capra e mozzarella di bufala.

Anche nel Cilento la conversione al biologico non è stata semplice, come ricorda Edmondo Soffritti, titolare di “La Petrosa”, azienda agrituristica biologica di Ceraso nel Cilento che produce foraggi, mais, olio extravergine d’oliva e che da un anno ha reintrodotto cereali di varietà antiche come grano, orzo e farro, da cui ottengono farine integrali, pane e pasta. «Inizialmente ero titubante all’idea della conversione al biologico essendo la mia azienda di medie dimensioni – racconta – La scelta si è però rivelata sostenibile dal punto di vista imprenditoriale oltreché ambientale. Adesso sono in molti a seguirci».

«Biodistretto – sottolinea il responsabile agricoltura di Legambiente, Beppe Croce – significa puntare sullo sviluppo di territori liberi da pesticidi, in cui oltre a praticare l’agricoltura biologica si portano avanti delle azioni cooperative per l’uso delle risorse naturali e per la tutela delle biodiversità. Contribuendo all’uniformazione dei singoli piani di sviluppo rurale, l’Unione Europea può esprimere la parte innovativa della sua politica agricola comunitaria. Solo così si potrà vincere la sfida di oggi, vale a dire portare i biodistretti anche nei territori dove c’è un’agricoltura industriale e intensiva».

Dalle isole Eolie in Sicilia alla Val di Gresta e alla Valle dei Laghi in Trentino-Alto Adige, passando per Via Amerina e Forre nel Lazio e per le colline del Chianti in Toscana, la mappa dei biodistretti in Italia è in continua espansione. A preoccupare sono la mancanza di un quadro normativo omogeneo e il rischio di una incontrollata “distretto-mania”, come l’ha definita il Sinab (Sistema d’informazione nazionale sull’agricoltura biologica) nel suo rapporto sul biologico italiano del 2015 riferendosi a casi in cui calcoli politici “hanno condotto ad esperienze distrettuali purtroppo fallimentari”.

Ma la strada intrapresa, numeri alla mano, è quella giusta. E se si faranno scelte oculate, per una volta tanto, sarà l’Europa a seguire il nostro modello. n

Autore: Rocco Bellantone