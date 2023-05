A Roma dal 10 al 13 maggio il Festival delle Terre

La rassegna del documentario indipendente sui temi dell’agricoltura contadina, delle lotte sociali, dei diritti e delle migrazioni è organizzata dal Centro Internazionale Crocevia. Sarà possibile assistere gratuitamente alla proiezione di 17 documentari in 4 giornatetematiche: terre resistenti, popoli nativi, questione di genere e sovranità alimentare

Al via dal 10 al 13 maggio una nuova edizione del Festival delle Terre, la rassegna del documentario indipendente sui temi dell’agricoltura contadina, delle lotte sociali, dei diritti e delle migrazioni organizzata dal Centro Internazionale Crocevia. A Roma, nelle due sale dell’Archivio-Mediateca delle Terre di Crocevia, nella Casa del Parco delle Energie di via Prenestina 175, sarà possibile assistere gratuitamente alla proiezione di 17 documentari in 4 giornatetematiche: “terre resistenti”, “popoli nativi”, “questione di genere” e “sovranità alimentare”.

“I lavori presentati al Festival arrivano da tutto il mondo – spiega Danilo Licciardello, direttore artistico e socio di Crocevia – Curiamo una versione sottotitolata in italiano, a disposizione degli autori, per permettere al film di raggiungere un pubblico sempre più vasto e per non alterare le testimonianze portate sullo schermo. Diamo spazio alle opere delle piccole produzioni indipendenti, che faticano a trovare posto in un circuito commerciale che non sempre premia la qualità. Promuoviamo incontri con gli autori dei film, che spesso partecipano in prima persona alle giornate del Festival”.

Completano il programma cinque incontri tra presentazioni di libri, dibattiti e riunioni aperte di attivisti. Il 10 maggio, giornata di apertura, è prevista una tavola rotonda alle 17 dal titolo: “Migrazioni al femminile: una storia (volutamente taciuta)”. L’11 maggio, invece, ancora alle 18:30, si terrà il dibattito “La sovranità alimentare nell’era del cibo merce”. Il 12 maggio, alle 19, sarà la volta dell’incontro “Puglia: le lotte per la terra tra agricoltura industriale e crisi climatica”. L’ultimo incontro, dal titolo “Le lotte dei movimenti per la giustizia climatica” è previsto il 13 maggio alle 17:30 e vedrà un confronto tra collettivi studenteschi, movimenti giovanili come Fridays For Future, Extinction Rebellion, Ultima Generazione e comitati territoriali come il Forum Parco delle Energie. In parallelo si svolgerà il dibattito “La Palestina oggi. Storie di resistenza e repressione”.