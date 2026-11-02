Diritti

“A Road to a Palestinian Village”, le voci di chi resta

Redazione
di Redazione
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Cisgiordania, immagini dal documentario Road to Palestinian village
Viaggio in Palestina attraverso le storie e le testimonianze delle persone che abitano quei luoghi. Il documentario realizzato durante l’esperienza dei volontari del progetto europeo ReAct Now

“A Road to a Palestinian Village” è un documentario, prodotto da Legambiente, realizzato nell’ambito del viaggio svolto da un gruppo di volontari in occasione del progetto europeo ReAct Now. Il racconto dà voce ai palestinesi incontrati lungo il percorso, raccogliendo racconti di vita quotidiana, esperienze personali e riflessioni su cosa significhi vivere nella propria terra in un contesto segnato dall’occupazione. Sono le loro parole, i loro volti e i luoghi attraversati a comporre il racconto: storie di difficoltà, resistenza quotidiana, appartenenza e desiderio di futuro. Il film sceglie di avvicinarsi alla realtà palestinese attraverso l’ascolto e l’incontro, lasciando che siano le persone a raccontare la propria esperienza.

Vuoi organizzare una proiezione? Il documentario è disponibile e chiunque può organizzarne una proiezione. Scrivici a volontariato@legambiente.it

Vuoi partecipare o saperne di più dei campi di volontariato di Legambiente? L’associazione organizza campi di volontariato nazionali e internazionali, anche in Palestina. Se vuoi partecipare scrivi a volontariato@legambiente.it o visita il sito https://volontariato.legambiente.it/

 

Leggi anche il reportage “Spalle al muro”

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