A Riccione calcio e sostenibilità fanno squadra

Per la stagione 2023-2024 la squadra di calcio locale ha scelto come claim “Riccione sulla pelle”. La frase campeggerà su casacche realizzate con materiali al 100% riciclati e con un limitato utilizzo di sostanze chimiche nei processi produttivi

Giocare a calcio è bello. Farlo prestando anche un occhio di attenzione all’ambiente può esserlo ancora di più. È ciò che pensano a Riccione. Qui la locale squadra di calcio, la Riccione Calcio 1926, ha scelto come proprio claim per la stagione sportiva 2023-2024 “Riccione sulla pelle”.

La frase, che campeggia sulla prima maglia biancazzura del club, esprime il forte senso d’identità che questa società hai nei confronti del club e dell’intera città. Sponsor della Riccione Calcio 1926 sono Mapei e, sul piano tecnico, Puma. Una scelta che dimostra l’intenzione della proprietà di sostenere la visione per un futuro migliore. La maglia, infatti, è realizzata con materiali 100% riciclati e con un limitato utilizzo di sostanze chimiche nei processi produttivi. Ma non solo.

Con la presenza del logo United Nations “Football for the Goals” la Riccione Calcio 1926 è anche diventata ufficialmente membro della campagna verso l’impegno per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile stabiliti nell’Agenda 2030. Un impegno condiviso non solo dalla prima squadra ma anche dalle squadre giovanili Under 16 e Under 14 che indosseranno questa stessa maglia.