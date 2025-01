In prima assoluta, il 28 gennaio, lo spettacolo tratto dall’omonimo romanzo per ragazzi di Matteo Corradini

Musica e memoria. Martedì 28 gennaio, alle ore 21 al Teatro Rossini di Pesaro, Orchestra Olimpia porta in scena, in prima assoluta, il concerto-spettacolo «Eravamo il suono – la storia dell’orchestra femminile di Auschwitz», tratto dall’omonimo romanzo per ragazzi di Matteo Corradini, che per questo lavoro ha ottenuto il premio speciale della giuria del prestigioso Premio Andersen 2024.

«Questo concerto-spettacolo, che è una produzione interamente di Orchestra Olimpia con regia di Valeria Fornoni, nasce da un felice incontro», ripercorre Roberta Pandolfi, direttrice artistica e fondatrice, con Francesca Perrotta, dell’orchestra, una realtà tutta al femminile che dai suoi esordi, nel 2018, unisce musica e impegno sociale. «La collaborazione con Matteo Corradini è giunta infatti in maniera quasi naturale, dopo esserci reciprocamente ascoltati su Radio 3. Matteo era tra gli ascoltatori del concerto Music for freedom, che abbiamo tenuto un anno fa con la Afghan Youth Orchestra. Nello stesso periodo, noi abbiamo sentito la presentazione del suo libro nel programma Fahrenheit. E, per incrocio del destino, ci siamo scritti».

«Spesso si dice che noi, al presente, abbiamo bisogno del passato. Io credo che sia vero anche il contrario: il passato ha bisogno di noi, per essere ricordato. Le storie di ieri ci parlano ancora, narrano di persone che avevano desideri, passioni, dolori in tutto simili ai nostri. Fare memoria significa creare un legame. E il luogo perfetto per accogliere la storia dell’orchestra femminile di Auschwitz è l’Orchestra Olimpia, perché le storie di quelle donne, così uniche e forti, si rispecchiano nelle persone di oggi, nei loro occhi, nella loro musica», aggiunge Matteo Corradini, ebraista e scrittore, che è stato anche insignito del Premio Andersen 2018 come Protagonista della cultura per l’infanzia.

Attraverso la musica dell’Orchestra Olimpia, diretta da Francesca Perrotta, e la recitazione dell’attrice Clio Gaudenzi, rivive in scena l’esperienza di otto orchestrali, fino a quel momento lontane e sconosciute tra loro, che si ritrovano l’una davanti all’altra in una realtà dolorosa dove lo spazio e il tempo sembrano sospesi e la musica è una possibilità per non morire. Otto figure indimenticabili, tra le quali anche una illustre musicista, Alma Rosè, nipote del celebre Gustav Mahler, che diresse l’orchestra del campo fino alla sua misteriosa morte. Il racconto delle vicende dell’orchestra femminile di Auschwitz prende il via il 4 aprile del 1944. «I gerarchi nazisti sono riuniti in festa nella sala del Comando. L’orchestra femminile è stata chiamata ad intrattenere i gerarchi con un concerto. La festa, in contrapposizione con lo scenario violento del campo, è il motore per far scaturire, in una serie di flashback, le storie delle singole orchestrali, che si sviluppano in diversi luoghi di Auschwitz-Birkenau. In un alternarsi di brani musicali eseguiti dal vivo, da Traumerei di Schumann a J’attendrai di Dino Olivieri, di paesaggi sonori e di monologhi, la narrazione restituisce ambienti, stati d’animo, episodi della vita delle detenute. Tra suoni e voci, emergono le sensibilità e i mondi interiori delle musiciste. L’orchestra, unico elemento rappresentativo sulla scena, diviene il simbolo della Resistenza vitale di fronte al tragico vissuto dei campi di concentramento. Gli strumenti musicali, i costumi, le luci, le partiture fisiche e i giochi di voce dell’attrice, sono i detonatori di questa storia, realmente accaduta, che non può e non deve essere dimenticata», scrivono nelle note di sala la regista Valeria Fornoni e il drammaturgo Zeno Piovesan. La supervisione artistica di «Eravamo il suono» è di Serena Sinigaglia, apprezzata regista e direttrice artistica con Lella Costa del Teatro Carcano di Milano. Musica e orchestrazione sono del pesarese Danilo Comitini, i costumi di Helen Cerina, il disegno luci di Vincenzo Pedata, la direzione artistica di produzione di Roberta Pandolfi, l’illustrazione di Francesca Gastone. L’evento, in occasione del Giorno della Memoria, è in collaborazione con il Comune di Pesaro, in partnership con la Banca di Pesaro ed ha il patrocinio di Regione Marche e Provincia di Pesaro-Urbino.

Per Orchestra Olimpia, che ha inaugurato l’anno con il Concerto di Capodanno al Teatro Comunale di Cagli, si tratta dei primi appuntamenti del 2025. In poco più di un quinquennio di attività – il debutto risale all’8 marzo 2019 – l’Orchestra, che per l’impegno profuso per la parità di genere ha ricevuto il prestigioso «Premio Giovanni Santi 2024 – Comunicatori di Valori» istituito da Ars Urbino Ducale, ha collaborato con oltre un centinaio di artiste, giovani talenti e affermate professoresse d’orchestra provenienti da tutta Italia e dall’estero. Tra gli eventi di primaria importanza di cui l’orchestra è stata protagonista, si ricordano, nel corso dell’ultimo anno, l’esibizione durante l’inaugurazione ufficiale di Pesaro 2024 Capitale Italiana della Cultura alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il concerto al Quirinale dell’8 marzo, la serata evento con Big Mama trasmessa su Rai Radio2, la rassegna Notturno Contadino e i concerti 50×50 Capitali al Quadrato in vari comuni della provincia.