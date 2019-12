Il clima sta cambiando e le conseguenze della crisi sono sotto gli occhi di tutti. I fenomeni meteorologici estremi sono sempre più frequenti e se, da una parte, è urgente dare seguito a strategie volte alla mitigazione del rischio, dall’altra, è importante attivarsi per rallentare gli impatti del climate change. Ognuno è chiamato a compiere scelte responsabili attraverso le quali contribuire ad aggiustare la rotta e mettere un freno ai fattori che hanno contribuito a generare la situazione attuale.

A tale scopo, Legambiente e Le Stagioni d’Italia, in vista del prossimo Natale, hanno dato forma al progetto “Mangiar bene, fa del bene – TartaLove2019”. Negli Ipermercati Carrefour e sul sito www.destinationgusto.it, fino ad esaurimento scorte, i consumatori potranno acquistare la Gift Box TartaLove donando così un kit con 9 prodotti Le Stagioni d’Italia ai propri cari e 2 € al progetto TartaLove. I contributi raccolti serviranno per finalizzare le attività di acquisto di attrezzature, medicinali, alimenti per le tartarughe marine, nonché sensibilizzazione, sorveglianza, monitoraggio e manutenzione del Centri Recupero Tartarughe Marine (CRTM) di Legambiente che hanno sede a Manfredonia (FG) e Talamone (GR). Catturate accidentalmente dalle reti dei pescatori, a seguito delle ferite riportate nella collisione con le imbarcazioni, intrappolate dai rifiuti, soffocate dalle fibre plastiche che galleggiano nell’acqua, le tartarughe marine sono una specie in pericolo e se non ci fossero state le campagne di tutela e salvaguardia, forse sarebbero ormai vicine all’estinzione.

Le Stagioni d’Italia, brand di Bonifiche Ferraresi, la più grande azienda agricola italiana con circa 7.000 ettari coltivati in Italia, è da sempre impegnata nei confronti della sostenibilità e della tutela dell’ambiente e dei terreni, attraverso il presidio dell’intera filiera produttiva, proponendo ai consumatori prodotti coltivati in Italia nel rispetto di questi principi e con “Mangiar bene, fa del bene -TartaLove2019”, segna ancora una volta un punto a favore della difesa e della tutela dell’ecosistema terrestre, coinvolgendo i consumatori in un’azione partecipata e capace di contribuire alla lotta per salvare il clima e il Pianeta.

Punti vendita con attività natalizia Tartalove:

