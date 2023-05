A Messina omaggio al capitano di Marina Natale De Grazia

Nell’anniversario della strage di Capaci si è tenuta una cerimonia nell’Istituto Nautico “Caio Duilio”, dove De Grazia si era diplomato. L’iniziativa è nata dalla proposta del circolo Legambiente Città dello Stretto di Reggio Calabria e del contrammiraglio Antonio Samiani, suo amico e collega

Una sentita cerimonia in omaggio a Natale De Grazia, all’Istituto Nautico “Caio Duilio” di Messina, nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci, lo scorso 23 maggio. Il capitano di fregata della Capitaneria di porto di Reggio Calabria – morto nel 1995 in circostanze oscure mentre indagava sui traffici via mare delle scorie e sul più complesso “intrigo radioattivo” – è stato ricordato nell’Istituto superiore in cui si è formato. Qui, infatti, De Grazia frequentò gli studi fino al diploma, ottenuto nel luglio del 1975.

L’ufficiale di Marina De Grazia è divenuto simbolo riconosciuto della lotta alle ecomafie, come confermato anche dalla Medaglia d’oro al merito della Marina alla memoria assegnata dall’allora presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. Intelligenza, senso del dovere e acume investigativo gli permisero di distinguersi nella sua carriera nella Marina italiana, come confermano i risultati straordinari conseguiti, frutto della sua capacità di mantenere in ogni circostanza la “schiena dritta”, ma anche di una fortissima sensibilità ambientale e un grande amore per il mare.

1 of 3

L’iniziativa – nata dalla proposta del circolo Legambiente Città dello Stretto di Reggio Calabria e del contrammiraglio Antonio Samiani, amico e collega del capitano De Grazia – è stata concretizzata grazie alla collaborazione tra il Rotary Club di Messina, di cui Samiani è presidente, e la dirigenza scolastica attuale e precedente del Nautico “Caio Duilio”. A De Grazia è stata, infatti, intitolata la corte interna del plesso scolastico, che ospita lo storico albero maestro tutelato dalla Soprintendenza.

Alla cerimonia, accanto ad autorità, ex compagni di studi e di lavoro, ma soprattutto giovani allievi della scuola, erano presenti il circolo legambientino Città dello Stretto di Reggio Calabria, rappresentato da Nuccio Barillà e Lidia Liotta, e il Circolo dei Peloritani di Messina con Enzo Colavecchio. Un momento solenne è stato l’Alzabandiera, accompagnato dall’esibizione musicale della Banda della Brigata Meccanizzata “Aosta”. La lapide in sua memoria è stata scoperta da Roberto, uno dei due figli di Natale De Grazia, che aveva solo 7 anni quando suo padre morì.

Tra i vari interventi, particolarmente significativo quello conclusivo dell’ammiraglio Samiani che ha rilanciato, con puntuali riferimenti, alcuni degli interrogativi inquietanti sulla tragica e mai chiarita morte del compagno d’Accademia e che da sempre anche Legambiente pone, finora rimasti senza risposta. “In poco meno di un anno, – ricorda Samiani – tra mille difficoltà, ostacoli, strani accadimenti, enormi pressioni anche da chi per dovere istituzionale avrebbe dovuto collaborare, lavorando con altre procure, con mezzi scarsissimi, De Grazia, con un paziente lavoro di ricerca, analisi, riesce a mettere insieme le tessere di un complicatissimo mosaico, dal quale emerge il coinvolgimento, a livello locale e internazionale, di un network criminale, composto da imprenditori senza scrupoli, faccendieri, massoni, servizi deviati, esponenti politici e istituzionali corrotti”.

L’ammiraglio, ripercorrendo le strane circostanze della morte, la frettolosa sepoltura, le autopsie che si sono svolte successivamente e che hanno dato esiti diversi e le numerose inchieste della magistratura e della stampa, cita proprio l’ultima della testata Fanpage, “che ricollega l’ultima missione di De Grazia al possibile sequestro dell’impianto di produzione di combustibile nucleare a Bosco Marengo (Al), dove per anni sarebbe avvenuto il riprocessamento illegale di materiale radioattivo proveniente dall’estero, trasformato in materiale bellico e fornito a Paesi nemici. Un affare che avrebbe coinvolto pesantemente l’Italia e le sue centrali nucleari (che pure avrebbero dovuto essere inattive dopo il referendum del 1987), ma che De Grazia non avrebbe fatto in tempo a scoperchiare”.

La verità su questa morte e sull’affaire delle navi a perdere, come emerge dalle parole dell’Ammiraglio, è complessa, e ancora lontana. Il circolo di Reggio Calabria e Legambiente tutta, come sempre, tengono alta l’attenzione affinché si scopra finalmente la realtà dei fatti e Natale De Grazia non venga mai dimenticato.

Circolo Legambiente Città dello Stretto

Per approfondire

Natale de Grazia, il valore della verità