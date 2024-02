A KEY – The Energy Transition Expo va in scena la transizione energetica

L’evento, organizzato da IEG, è in programma alla fiera di Rimini dal 28 febbraio al 1° marzo. Punto di riferimento in Sud Europa, Africa e bacino del Mediterraneo sulla transizione energetica, prevede decine di incontri con relatori di livello internazionale.

Mancano pochi giorni alla 2a edizione di KEY – The Energy Transition Expo. Dal 28 febbraio al 1 marzo, 16 padiglioni del quartiere fieristico di Rimini saranno il palcoscenico d’eccezione per le tecnologie, servizi e soluzioni integrate per l’efficienza energetica e le rinnovabili. Nelle 7 aree tematiche riservate ai settori merceologici della manifestazione, ci sarà spazio per solare e fotovoltaico, eolico, idrogeno, efficienza energetica, mobilità elettrica, città sostenibili e, per la prima volta, energy storage statico per comparto industriale, residenziale e utility scale. Confermato il format e rafforzato il ruolo dell’evento di network di riferimento per la community internazionale della transizione energetica, capace di favorire l’interlocuzione con le Istituzioni.

“KEY è cresciuta non solo in estensione, ma anche per adesioni ricevute, con una forte componente internazionale: attendiamo oltre 300 fra buyer e delegazioni da 57 Paesi e circa il 35% di brand espositori dall’estero” – Alessandra Astolfi, Global Exhibition Director Green and Technology Division di IEG.

Grazie al programma convegni di KEY, operatori e visitatori avranno l’opportunità di ricevere informazioni e formazione di qualità, cogliendo l’occasione per confrontarsi con gli esperti del settore e rimanere aggiornati sulle ultime novità dal mondo dell’energia.

Fra i principali eventi, il Key Energy Summit, con la presentazione, alla presenza del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin, di uno studio di Althesys, “Filiere del futuro: presentazione del 2° Rapporto sulla geografia produttiva delle rinnovabili in Italia“, promosso e realizzato da Fondazione Symbola e IEG; un evento preparatorio al G7 Energia di Torino, curato da Res4Africa, e il ForumTech di Italia Solare.

Alla vigilia di KEY, martedì 27 febbraio al Palacongressi di Rimini è in programma KEY CHOICE – Unlock the future of PPA, l’evento in collaborazione con Elemens, che si candida a diventare punto di riferimento sul tema dei nuovi PPA in Italia: un’importante occasione di networking per produttori di energie rinnovabili, imprese energivore, trader, Istituzioni e istituti finanziari.

KEY conferma il sostegno all’innovazione, potenziando l’Innovation District in collaborazione con ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori). Per la prima volta, saranno consegnati il Premio “Start-Up Innovativa” e il Premio Lorenzo Cagnoni per l’innovazione.

Per sapere chi espone a KEY 2024, il catalogo è disponibile qui: CATALOGO KEY 2024