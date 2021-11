A Gorizia incendio in una discarica abusiva

Il rogo a Mossa in un capannone dove erano state depositate illecitamente grosse balle di plastica. Arpa al lavoro per quantificare i danni ambientali e rilevare le sostanze inquinanti rilasciate in atmosfera

Devono ancora essere quantificati i danni ambientali causati dall’incendio divampato nel pomeriggio di ieri, lunedì 15 novembre, a Mossa (Gorizia) in un capannone dismesso. Il capannone, che in passato aveva ospitato uno stabilimento della Bartolini, da anni ormai era stato trasformato in discarica abusiva. All’interno de capannone era state gettate illecitamente grosse balle di plastica.

Per domare le fiamme sono intervenute sul posto una quindicina di squadre dei vigili del fuoco inviate anche dai comandi di Udine e Trieste. A dare supporto alle operazioni anche una squadra del nucleo Gos (Gruppo operativo speciale) del comando dei vigili del fuoco di Udine che con i mezzi di movimento terra ha iniziato le operazioni di rimozione dei materiali depositati all’interno dei capannoni incendiati.

Le operazioni andranno avanti a lungo considerata l’ingente quantità di materiale depositato e sul pericolo di crolli delle strutture incendiate. Sulle cause del rogo indagano i Carabinieri, mentre l’Arpa è al lavoro per rilevare le sostanze inquinanti rilasciate in atmosfera. Al momento sono state invece escluse contaminazioni del sottosuolo.