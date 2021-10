A Giorgio Parisi il premio Nobel per la Fisica

Caos, atmosfera, riscaldamento globale e sistemi complessi. Sono questi gli elementi che hanno fatto meritare l’ambito premio Nobel per la Fisica 2021 a Giorgio Parisi, Professore dell’Università Sapienza di Roma e vicepresidente dell’Accademia dei Lincei, ex aequo con il meteorologo Syukuro Manabe (90 anni) e l’oceanografo tedesco Klauss Hasselmann (89). La Reale Accademia Svedese delle Scienze, che ogni anno assegna il prestigioso riconoscimento, ha deciso quest’anno di premiare le ricerche svolte sull’atmosfera e i cambiamenti climatici.

Giorgio Parisi, nato nel 1948, è stato premiato per la scoperta dell'”interazione tra il disordine e le fluttuazioni nei sistemi fisici dal livello atomico alla scala planetaria” mentre i colleghi climatologi per “la modellazione fisica del clima della Terra che ne quantifica la variabilità e prevede in modo affidabile il riscaldamento globale”. Fu Manabe infatti a capire e studiare, negli anni ’70, cosa sarebbe successo nell’atmosfera aumentando la concentrazione di CO2. E fu Hasselmann poi a individuare segni specifici e riconoscibili degli effetti che le attività umane provocano sul clima.

BREAKING NEWS: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5

Parisi, invece, scoprì la presenza di strutture nascoste nei materiali complessi e disordinati, rendendo possibile la comprensione di fenomeni apparentemente casuali, come appunto il riscaldamento delle masse d’aria dell’atmosfera. Dopo l’assegnazione del premio, su cui quest’anno c’era una sensazione positiva, Giorgio Parisi ha commentato la sua vittoria con un riferimento esplicito al futuro e alla crisi climatica in atto: “La scienza ha il compito di prevedere il futuro e in questo caso ci sta avvertendo che qualcosa di grave potrebbe accadere, se non agiamo al più presto per fermarlo”.

“E’ chiaro che per le prossime generazioni – ha aggiunto – dobbiamo agire ora e farlo in modo molto rapido”.

“It’s clear that for the future generation, we have to act now in a very fast way.”

– 2021 physics laureate Giorgio Parisi speaks about the current climate situation at this morning’s #NobelPrize press conference. pic.twitter.com/6iU1BuOBJN

