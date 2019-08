A Cosenza un parco giochi interamente in plastica riciclata

È il primo di questo genere costruito in Calabria. A realizzarlo Idea Plast, azienda specializzata in arredi e manufatti con scarti e rifiuti plastici

Un’area giochi realizzata interamente in plastica riciclata. Accade a Cosenza dove nel centro storico, tra il quartiere Spirito Santo e i Boss Art, Idea Plastica, azienda specializzata in arredi e manufatti in plastica riciclata, ha messo il proprio know how al servizio della collettività costruendo una serie di installazioni ludiche dedicate al divertimento dei più piccoli. L’iniziativa, la prima di questo genere in Calabria, è stata portata a termine nell’ambito del progetto Ciclopolitana, promosso dall’amministrazione comunale della città dei Bruzi e incentrato sulla sostenibilità ambientale.

Il parco giochi in numeri

Per realizzare questo innovativo parco giochi Idea Plast ha utilizzato un quantitativo di plastica corrispondente a 36.181 vasetti utilizzati per il confezionamento degli yogurt. Nel dettaglio, l’equivalente di 34.363 vasetti è stato trasformato nella torre e nello scivolo, il resto, pari a 1.818 vasetti, è stato invece utilizzato per la realizzazione dei giochi a molla. Ma non solo. Dalla plastica proveniente dalla raccolta differenziata sono stati ricavati, inoltre, un pavimento in gomma antitrauma, giochi, torri e due scivoli.

Un servizio al passo con i Cam

Il tutto è stato realizzato nel pieno rispetto dei Campioni, i criteri ambientali minimi introdotti con il nuovo Codice degli Appalti per orientare le varie fasi del processo di acquisto da parte delle Pubbliche Amministrazioni e contribuire così, in modo concreto, alla promozione di modelli di produzione e consumo più trasparenti, sostenibili e ‘circolari’, e nel diffondere l’occupazione ‘verde’. ”Trasformare qualcosa che abbiamo scartato in un qualcosa di cui possono beneficiare i più piccoli è anche e soprattutto un messaggio sociale, perché ci fa capire come una corretta gestione dell’intera filiera, dalla produzione al recupero fino al riutilizzo, possa trasformare la plastica da rifiuto in risorsa – dichiara Alessandro Trentini, fondatore e direttore tecnico di Idea Plast – Gli arredi urbani in plastica riciclata infatti, rispetto a quelli tradizionali in legno, durano di più e non necessitano di manutenzione”.