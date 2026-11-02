A ciclo continuo

La continuità acquatica determina scambi di flussi ed energia nei nostri ecosistemi con ricadute su processi ecologici, sociali ed economici. Ma spesso fatichiamo a riconoscerla

Viviamo in una “continuità acquatica” ma fatichiamo a riconoscerla, per cause cognitive, scientifiche e giurisdizionali. Lo sostengono da decenni società scientifiche nazionali e internazionali nate per integrare oceanologia e limnologia, e ora anche un recente opinion paper pubblicato da ricercatori dell’Istituto francese per la scienza oceanica (Ifremer) sulla prestigiosa rivista Bioscience.

L’aquatic continuum è formalmente ignorato per ragioni che travalicano il progresso della conoscenza, ma ricadono nella perniciosa tendenza dell’umanità a distinguere il mondo in categorie fisse e immutabili. Anche se li suddividiamo in terrestri, d’acqua dolce e marini, gli ecosistemi sono indissolubilmente concatenati. Scambiano acqua, materia, energia e informazione, tanto che i processi ecologici, sociali ed economici che si verificano in ciascuno di essi hanno cause e conseguenze intrecciate che abbracciano tutti gli altri ecosistemi.

Alcuni esempi: i fertilizzanti arrivano in mare attraverso i fiumi, favorendo l’eutrofizzazione, che danneggia le acquacolture. In questa epoca di arretramento della linea di costa dovuta alla crisi climatica, l’acqua salata penetra nel suolo agricolo, minacciando la sua fertilità. Alcuni pesci nascono nei fiumi, crescono nell’oceano e ritornano nei fiumi per riprodursi, come i salmoni; altri fanno l’opposto, come le anguille. Entrambi minacciati dalle nostre costellazioni di barriere artificiali. Infine – ma è una lista molto parziale – la radicale alterazione del ciclo dell’acqua è figlia della profonda perturbazione dei flussi tra terra, acqua dolce e salata, che ci ostiniamo a studiare, tutelare e gestire in maniera separata e disconnessa.