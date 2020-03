Con l’8 Marzo, e con la Giornata della Donna è in mostra anche il progetto Corrispondenza, n ato dall’idea artistica di Simona Sarti e promosso dal Municipio Roma I Centro in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, raggiunge un grande obiettivo. Alle molte, troppe immagini della violenza sulle donne, ai volti tumefatti, al dolore, il Municipio quest’anno ha scelto di contrapporre il valore positivo delle donne, in una Corrispondenza che sia capace di unire tutti, donne, uomini e bambini nel rimarcare quanta forza, determinazione, talento c’è, nelle donne, e come insieme si possa debellare la cultura del possesso in cui sono radicati i presupposti della violenza. Tutti, artisti professionisti o in erba, studenti, cittadini grandi e piccoli, hanno inviato al Municipio Roma I Centro un disegno, un’immagine, una foto, un pensiero che simboleggi per loro la forza delle donne.

Le centinaia di cartoline arrivate al Municipio sul tema della “Valenza” delle donne, in opposizione alla violenza che troppo spesso subiscono, sono diventate un catalogo: un catalogo pieno di immagini, pensieri, riflessioni di donne uomini grandi e piccini, detenuti di Rebibbia e scolari. Si è celebrata la Giornat a della Donna, con tre giorni di eventi, dal 6 all’8 marzo, presso l’Arte Borgo Gallery in Borgo Vittorio 25 a Roma. Anche oggi è aperta presso l’Arte Borgo Gallery, in Borgo Vittorio 25. Un momento per entrare materialmente dentro l’istallazione, circondati dalle centinaia di cartoline 12×12 che descrivono la valenza delle donne.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER