5x1000: un piccolo gesto per grandi cause

Si può donare un contributo senza dover sostenere alcun costo. Farlo a sostegno di un ente no profit come Legambiente può fare ancora di più la differenza

Con il 5X1000 è possibile donare un contributo a una causa che si ha a particolarmente a cuore. Il tutto senza dover sostenere alcun costo ma semplicemente segnalando l’intenzione nella propria dichiarazione dei redditi. Vediamo insieme come funziona.

5X1000: che cos’è e come funziona

Il 5×1000 è una quota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), che ogni contribuente può scegliere di destinare a una realtà del terzo settore. In concreto, si tratta di un contributo economico che gli enti non profit ricevono ogni anno grazie alla scelta fatta dalle persone nella propria dichiarazione dei redditi. Per il contribuente, come detto, non ci sono costi, mentre per il terzo settore rappresenta un contributo di enorme valore in quanto permette alle organizzazioni di mettere in campo numerose attività dall’impatto concreto nei territori. In media il 5 per mille di un contribuente vale 30 euro che vengono così destinati ad attività sociali o ambientali specifiche.

5×1000: a chi donarlo?

È possibile dare il 5×1000 agli enti non profit e alle amministrazioni pubbliche iscritti nelle apposite liste di beneficiari, ovvero:

Volontariato e Onlus

Ricerca scientifica e universitaria

Ricerca sanitaria

Associazioni Sportive Dilettantistiche

Attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici

Attività sociali svolte dal comune di residenza

Enti gestori delle aree protette

5X1000 a Legambiente: come fare

Legambiente è iscritta alla prima lista “Volontariato e Onlus” come Ente del Terzo Settore. Grazie ai fondi del 5 per mille ogni anno Legambiente protegge il verde e le aree naturali, pianta nuovi alberi, contrasta la crisi climatica, libera la natura dai rifiuti, salva le specie in pericolo ed è presente tutto l’anno al fianco dei territori grazie alle attività delle sedi regionali. Il 5×1000 è un sostegno fondamentale alle attività di volontariato e ripristino di aree naturali come Puliamo Il Mondo, Spiagge e Fondali Puliti, ma anche delle campagne di ambientalismo scientifico e denuncia degli effetti della crisi climatica e dell’inquinamento come Goletta Verde, Goletta dei Laghi e la Carovana dei Ghiacciai.