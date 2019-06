Secondo l’ultimo rapporto del Nasa earth observatory negli ultimi due decenni l’inquinamento da polveri sottili è diminuito in maniera significativa in Nord America e in Europa occidentale ma aumenta in Oriente e in Asia meridionale, aumento che ha più che compensato i miglioramenti.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook