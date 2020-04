La Giornata mondiale della Terra è una celebrazione istituita il 22 aprile 1970 per sottolineare la necessità di conservare le risorse naturali e per far nascere un movimento unitario globale nel rispetto e nella salvaguardia del pianeta. Inizialmente era solo un movimento universitario, voluto dall’attivista per la pace John McConnell e da un gruppo di studenti statunitensi, che chiedevano una giornata dedicata alla Terra e al concetto di pace. Il 22 aprile di quell’anno, duemila università e circa diecimila scuole primarie e secondarie degli Stati Uniti sono scese in piazza a manifestare, per chiedere una riforma delle norme ambientali.

Nel tempo, poi, la Giornata della Terra è divenuta un avvenimento educativo e informativo. Le Nazioni Unite celebrano questa ricorrenza ogni anno il 22 aprile, un mese e un giorno dopo l’equinozio di primavera.

Scienziati, ecologi e appassionati lo utilizzano come occasione per valutare le problematiche del pianeta e sensibilizzare il grande pubblico su temi sempre più importanti: il riscaldamento globale, l’inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, la perdita di migliaia di specie animali e vegetali, e l’esaurimento delle risorse non rinnovabili (carbone, petrolio, gas naturali).

Oggi, mercoledì 22 aprile 2020, è dunque il 50esimo anniversario della Giornata Mondiale della Terra, che avrebbe dovuto svolgersi in 192 paesi con 75.000 soggetti aderenti. Il tema di quest’anno è l’azione per il clima, una minaccia costante che grava sul pianeta e sulle nostre vite.

In piena crisi globale da Covid-19, miliardi di persone sono in casa, costretti dalle misure di distanziamento sociale. Il momento di emergenza sanitaria impone così alle celebrazioni del 50° Earth Day di farsi strada sul web. Tra gli altri, ci saranno gli interventi di Greta Thunberg, Barack Obama e Leonardo Di Caprio.